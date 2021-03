Sniper Ghost Warrior Contracts 2: Trailer und Releasedatum

Wer sich wieder mal als Scharfschütze betätigen möchte, CI Games ermöglicht heute erstmals einen ersten Blick auf das Gameplay von Sniper Ghost Warrior Contracts 2.

Der neue Trailer zeigt die nächste Generation der Sniper-Spieleserie. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ermöglicht den Schützen neue 1000m+ Extremdistanz-Schüsse. In der Rolle des Auftragsscharfschützen-Attentäter Raven werden die Spieler authentische Ausrüstung und Waffen auf großen Sandbox-Karten einsetzen, um ihre Ziele mithilfe verschiedener Ansätze zu verfolgen und zu eliminieren.

Außerdem gibt es ein Arsenal weiterer neuer Funktionen:

1000 m+ Extremdistanz-Sniping-Funktion für spektakuläre Abschüsse

Eine dramatische Einzelspieler-Kampagne im modernen Nahen Osten auf fünf verschiedenen Sandbox-Karten mit einer Vielzahl von vollständig zugänglichen interaktiven Bereichen, in denen sich die Spieler ihre eigenen, taktisch sinnvollen Wege suchen können

Realismus der nächsten Stufe mit authentischen Geräten und Waffen, die an verschiedene Spielstile angepasst werden können

Wiederholbare Missionen, die auf verschiedene Arten abgeschlossen werden können, mit freischaltbaren Belohnungen für das Erreichen aller Ziele

Funktionen der nächsten Generation: Verbesserte Ladezeiten und verbesserte Grafik mit nativer 4K-Auflösung, wodurch ein neuer Maßstab als das bisher am besten aussehende Sniper Ghost Warrior-Spiel gesetzt wurde

Intelligentere Gegner-KI mit verbesserter Taktik

Vorbesteller erhalten bei teilnehmenden Händlern ein exklusives Waffen- und Skin-Paket als Bonus mit folgendem Inhalt:

Marcus Tactical : Ein leichtes Präzisionsgewehr mit beeindruckender Stabilität

: Ein leichtes Präzisionsgewehr mit beeindruckender Stabilität FFF-45 ACP Köder-Pistole : Eine zweite Waffe speziell für Köder-Munition

: Eine zweite Waffe speziell für Köder-Munition Zwei Waffen-Skins

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 wird am 4. Juni 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One und PC im Handel erscheinen und kann ab sofort für PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One vorbestellt werden. Der Start des Vorverkaufs für PC wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Weitere Informationen gibt es auf der SGWC2-Webseite.