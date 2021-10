Marvel’s Guardians of the Galaxy – Star-Lord wechselt in CGI-Trailer zu Plan B

Eidos-Montréal und Square Enix haben heute einen brandneuen CGI-Trailer veröffentlicht, der die Bühne für den offiziellen Start von Marvel’s Guardians of the Galaxy in der nächsten Woche bereitet.

Dieser Trailer katapultiert Fans direkt in einen Huddle, bei dem Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot die Lage einschätzen, Strategien besprechen und natürlich Sprüche klopfen, bevor sie sich für Plan B entscheiden – einen koordinierten Frontalangriff, der passenderweise von Mötley Crües “Kickstart My Heart” begleitet wird.

Dieselbe Huddle-Mechanik wird sich für die Spieler*innen von Marvel’s Guardians of the Galaxy als unverzichtbar erweisen, wenn sie bei ihrer Reise durch die Galaxie vermeintlich unüberwindbaren Hindernissen gegenüberstehen. Während des Kampfes können sie einen Huddle einberufen und entscheiden, mit welchen Worten sie das Team motivieren wollen. Bei korrekter Wahl werden die Guardians gestärkt und es fällt ihnen leichter, ihre Gegner zu besiegen, während sie einen der über 30 Headbanger-Songs des Spiels hören.

Marvel’s Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober 2021 auf den Konsolen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, für PC und GeForce NOW. Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud-Version für Nintendo Switch erscheint ebenfalls am 26. Oktober.

Offizielles Portal: http://www.gotggame.com