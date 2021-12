Medieval Dynasty jetzt mit dem lang erwarteten 3rd-Person-Modus

Render Cube und Toplitz Productions bieten den SpielerInnen in Medieval Dynasty jetzt eine völlig neue Perspektive das Mittelalter zu betrachten und zu erleben.

Der erste große Roadmap-Meilenstein nach dem Vollrelease, die lang erwartete 3rd-Person-Perspektive, ist ab sofort im Spiel wählbar. Die Spieler*innen können nun frei zwischen First- und Third-Person-Perspektive wechseln und so die Welt auf eine ganz neue Art und Weise betrachten und erkunden.

Der Third-Person-Modus ist nur das erste von vielen Updates, die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden. Zusätzliche Erweiterungen werden im Laufe des Jahres 2022 erscheinen, darunter spezielle Quests, Rüstungen, Wappen und Schilde sowie Portierungen für Konsolen.

In Medieval Dynasty jagen, überleben, bauen und führen die Spieler*innen im rauen Mittelalter: Es gilt, das eigene Erbe zu erschaffen und für lang anhaltenden Wohlstand zu sorgen! In diesem Open-World-Survival-Sandbox-RPG schlüpfen die Spieler*innen in die abgenutzten Schuhe eines jungen Mannes, der die Chance hat, in einem wunderschönen mittelalterlichen Land sein Vermächtnis zu schaffen.

In dieser rauen Ära bedeutet Überleben, Ackerbau zu betreiben, sich gegen die Elemente zu schützen, nach Nahrung zu jagen und Quests in nahegelegenen Städten anzunehmen. Handelt man fleißig und weise, wird man nicht allzu lange alleine sein: Wenn die Spieler ihr Territorium erweitern, werden Dorfbewohner in ihre Stadt kommen und ihren Teil der Arbeit übernehmen. Mit der Zeit findet man vielleicht sogar die große Liebe und gründet eine Familie.

Medieval Dynasty ist auf Steam, Epic, GOG.com und im Microsoft Store erhältlich. Das Spiel ist in 17 Sprachen verfügbar, darunter Portugiesisch, Russisch, vereinfachtes Chinesisch, Japanisch und mehr. Außerdem ist eine Deluxe Digital Supporter Edition verfügbar, die den Original-Soundtrack des Spiels, eine digitale Weltkarte, ein digitales Artbook, ein Video zur Geschichte von Medieval Dynasty, eine Reihe von 4k-Hintergrundbildern und mehr enthält. Das Spiel ist auch im XBox Game Pass für PC enthalten.

