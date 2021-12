Tropico 6 ab März mit 4K Inselfeeling auf PS5 und Xbox Series X|S

Publisher Kalypso Media und Inhouse-Entwickler Realmforge Studios kündigen heute das Release-Datum für die schärfsten Tropico 6 Konsolenversionen aller Zeiten an.

Am 31. März 2022 erscheinen El Prez und Tropico 6 in 4K-Auflösung für Xbox Series X|S und PlayStation5.

El Prez weitet seinen tropicanischen Einfluss auf Konsolen aus und verbreitet ab März ungetrübtes Inselfeeling auch auf PS5 und Xbox Series X|S. Panoramablicke über wunderschöne Strände und glasklares Wasser warten in der Bananenrepublik und lassen sogar die wachsamen Augen von El Prez etwas entspannter schauen. Über 4 unterschiedliche Epochen entwickeln Spieler:innen ein Gespür für internationale Politik und die Erfüllung der Interessen der Bürger Tropicos. El Prez Inselparadies bietet weitläufige Inselgruppen, Weltwunder, die es zu stehl-… zu borgen gilt und das sorgfältige Planen der Wahlkampfreden, um den lieben Diktator weiter im Amt zu halten.

Tropico 6 – Next Gen Edition erscheint am 31. März 2022 und enthält neben dem Hauptspiel den Llama of Wall Street-DLC sowie den El Prez-Pack mit zusätzlicher Mission, neuen Gebäuden und zahlreichen Dekorationsmöglichkeiten für den Diktatoren-Palast sowie den Inselherrscher persönlich.

Tropico 6 ist bereits für PC, Xbox One, PlayStation4 und Nintendo Switch erhältlich.