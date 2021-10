Medieval Dynasty – Roadmap enthüllt

Toplitz Productions und Render Cube blicken in die Zukunft von Medieval Dynasty. Wie versprochen präsentieren die Entwickler von Render Cube nun, womit sie das Spiel weiter aufwerten und die Community begeistern wollen.

In einer Steam Community News haben die Entwickler von Render Cube einige der geplanten Updates vorgestellt. Das erste geplante Feature ist die vielgewünschte 3rd person Perspektive, die es ermöglicht Medieval Dynasty aus einer ganz neuen Sicht zu erleben.

Dieser neue Modus, der noch vor Ende des Jahres veröffentlicht werden soll, wird es den Spielern nicht nur ermöglichen, die Wahl ihres Outfits zu bewundern und sich besser in die raue mittelalterliche Welt hineinzuversetzen, sondern soll auch Spielern, die anfälliger für Motion Sickness sind, die Möglichkeit geben, das Spiel nach ihren eigenen Vorlieben zu genießen.

Im neuen Jahr wird es eine Reihe von Neuerung und Dekorationsgegenstände geben, die den Spielern helfen, ihre Dörfer zu gestalten und sich mit ihnen zu identifizieren. Praktischerweise sind auch Windmühlen geplant – ein großes Unterfangen für ein kleines mittelalterliches Dorf, aber wenn sie einmal gebaut sind, werden sie eine mächtige wirtschaftliche Ressource darstellen.

Und während die Spieler ihre Augen in den Himmel richten, um die hoch aufragenden Windmühlen zu bewundern, gibt es noch mehr wilde Tiere zu sehen. Eine Auswahl an Vögeln wird sich der Fauna von Medieval Dynasty anschließen, sowie weitere Tiere zum Jagen, Zähmen und Adoptieren. Zu einem späteren Zeitpunkt wird es eine Reihe neuer Quests und Dialoge geben, die sich auf den Sohn des Hauptcharakters konzentrieren und den Spielern die Möglichkeit geben, mitzuentscheiden, was für ein Mensch ihr Erbe werden soll.

Zu einem späteren Zeitpunkt sind Konsolenversionen geplant, deren Details in Kürze bekannt gegeben werden sollen.