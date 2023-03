Metroid Prime Remastered im Kurztest

Erkundung & Backtracking

Damit uns hier auch keiner verloren geht, nochmal ein kurzes Missionsbriefing.

Wir spielen die Kopfgeldjägerin Samus Aran. Nachdem wir ein Notsignal erhalten, reisen wir zu dem Planeten Tallon IV und stellen fest, dass hier einiges nicht stimmt. Riesige mutierte Kreaturen haben sich hier breit gemacht. Es liegt jetzt an uns rauszufinden was hier passiert ist und wie wir vielleicht helfen können. Viel mehr Infos gibt’s hier auch nicht. Liegt aber nicht an mir! Das Spiel lässt euch einfach alles selbst rausfinden. Vorwissen aus anderen Teilen braucht ihr nicht unbedingt.

Die Spielwelt steht uns zu Beginn wie üblich in einem Metroidvania nicht komplett offen. Nach und nach erlernen wir Fähigkeiten um in bekannten Bereichen immer weiter und weiter vorzudringen. Wer eine Allergie gegen Backtracking hat, sollte einen großen Bogen um Metroid Prime machen. Für alle anderen gilt, Wiedersehen macht Freude!

Wir laufen also in unserem Kampfanzug durch die Levelabschnitte und lösen dabei mal mehr mal weniger schwierige Rätsel. Wo wir nicht in unserer ursprünglichen Form weiterkommen, nützen wir einfach die Fähigkeit und in einen Morphball zu verwandeln. So schlüpfen wir durch schmale Gänge und entdecken dadurch wieder neue Bereiche. Das Erkunden ist ohnehin das Highlight des Games. Oft sind Dinge wie Hebel oder Eingänge nicht sofort erkennbar. Hierfür haben wir eine Scan-Funktion in unserem Helm verbaut. Zwar wechselt man leicht zwischen Scan und Standard hin und her, etwas altbacken fühlt es sich aber trotzdem an.