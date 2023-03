Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition im Test

Wir sparen uns hier mal eine ausschweifende Einleitung in Sachen Star Wars. Die wäre ungefähr so sinnvoll wie mit dem eigenen Glas in eine Bar zu kommen. Also wieso starten wir dann nicht genau dort? Also in einer Bar, oder besser gesagt in der Cantina von Seezelslak. Nach einem kurzen Schusswechsel mit Piraten auf einem Frachter, der quasi als Tutorial dient, landen wir nämlich genau dort. Die Cantina auf Batuu ist neben der Werkstatt von Mubo unsere Schaltzentrale. Hier bekommen wir unsere Aufträge und können Waffen samt Zubehör kaufen. Von hier aus starten wir unsere Abenteuer die uns nicht nur an unterschiedliche Orte und Zeitalter führt. Keine Angst, ich verrate euch hier nichts. Neben C-3PO und R2-D2 werdet ihr auch Yoda begegnen. Welche Geschichten ihr mit ihnen erlebt, müsst ihr aber selbst heraus finden.