Tentacular im Kurztest

Geniale Physik & toller Sound

Die Steuerung unseres Charakters funktioniert so unglaublich gut, ich kann euch kaum sagen wie sehr ich das genossen habe. Die Physik ist genial. Schwere Gegenstände müssen wir mit dem dickeren Teil unserer Tentakel greifen, um mehr Kontrolle zu haben. Wir drehen Gegenstände in den „Händen“ so lange bis es sich einfach gut anfühlt und wir wissen, so können wir sie gezielt ablegen. Die Rätsel an sich sind vielleicht nicht besonders schwer aber die Positionierung der Objekte kann schon ganz schön tricky sein. Dabei ist das ganze System aber nie frustrierend, sondern immer motivierend. Das Ganze wird dann auch noch von einem wirklich erstklassigen Soundtrack abgerundet. Synthie-Sounds und wundervolle Melodien sorgen für eine Stimmung, die mir persönlich unglaublich gut gefallen hat. Klanglich ist Tentacular ohnehin perfekt gelungen. Nicht nur die Geräusche der Saugnäpfe oder der Gegenstände, wenn sie geworfen werden, sondern auch die Stimmen der Inselbewohner sind einzigartig und witzig. Die erfundene Sprache erinnert ein wenig an Minions in einem Sprachkurs für niederländisch mit französischem Touch.