Capcom Spotlight gibt neue Details zu kommenden Titeln bekannt

Das jüngst ausgestrahlte Capcom Spotlight gab einen Einblick in die neuen und kommenden Dinge in der Welt von Capcom.

Die digitale Sendung enthüllte neue Updates zu zukünftigen Titeln, darunter eine aufregende Demo für das heiß ersehnte Resident Evil™ 4, die ab sofort verfügbar ist, die neuesten Dinosaurier-Prognosen für den Start von Exoprimal™ am 14. Juli und dessen frisch angekündigter offener Beta-Test nächste Woche sowie das Veröffentlichungsdatum für die Wiederbelebung von Ghost Trick™: Phantom-Detektiv (30. Juni). Das Capcom Spotlight Event bestätigte außerdem, dass die Erweiterung Monster Hunter™ Rise: Sunbreak ab dem 28. April auf Xbox Series X|S und PlayStation™-Systemen erscheinen wird, gab einen Einblick in die neuen Features, die den Sprung in die Mega Man™ Battle Network Legacy Collection schaffen, stellte die finale In-Game-Kommentatorin für Street Fighter™ 6 vor und vieles mehr!

Das gesamte Capcom Spotlight-Event kann erneut über den offiziellen Capcom Germany YouTube-Kanal angeschaut werden.

Resident Evil 4 Demo ab sofort verfügbar!

Der Produzent von Resident Evil 4, Yoshiaki Hirabayashi, nahm an der Präsentation teil und kündigte an, dass die Resident Evil 4 „Chainsaw Demo“ ab sofort verfügbar ist. Es gibt kein Limit, wie oft diese Neuinterpretation von Leons ersten Schritten in dem mysteriösen europäischen Dorf erlebt werden kann. Die „Chainsaw Demo“ ist für PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S und PC über Steam erhältlich.

Wir hoffen, dass die „Chainsaw Demo“ die Fans auf die Schrecken vorbereitet, die sie erwarten, wenn Resident Evil 4 am 24. März 2023 für PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S und PC über Steam erscheint. Zusätzlich zur Standard Edition erscheint Resident Evil 4 mit einer digitalen „Deluxe Edition“. Die Deluxe Edition bietet zusätzliche Spielinhalte, darunter Kostüme, Waffen, eine Schatzkarte und mehr. Vorbesteller*innen der Standard Edition erhalten Belohnungen im Spiel, darunter die Inhalte „Goldener Aktenkoffer“ und „Talisman: Pistolenmunition“, während Vorbesteller*innen der Deluxe Edition zusätzlich „Klassischer Aktenkoffer“ und „Talisman: Grünes Kraut“ enthalten. Diese Gegenstände bieten spezifische Fähigkeiten im Spiel, wenn sie ausgerüstet sind.

Exoprimal rüstet sich für den Kampf gegen Dinosaurierausbrüche am 14. Juli

Die heutige Dinosaurier-Prognose hat ergeben, dass Exoprimal am 14. Juli 2023 auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC via Steam den Kampf aufnehmen wird. Das teambasierte Online-Actionspiel wird ab dem ersten Tag mit dem Xbox Game Pass für Konsolen, PC und Cloud verfügbar sein. Im Zuge des Capcom Spotlights wurden außerdem neue Exosuits, Dinosaurier und der bevorstehende Open Beta Test vorgestellt.

Der Exoprimal Open Beta Test (OBT) findet bereits nächste Woche statt. Die Kriegssimulationen laufen von Freitag, 17. März um 01:00 Uhr bis Montag, 20. März um 0:59 Uhr auf allen Plattformen. Der OBT wird ein plattformübergreifendes Matchmaking bieten, das es Exofighter-Trupps ermöglicht, gegen rivalisierende Einheiten auf anderen Systemen anzutreten. Die Spieler*innen werden außerdem die Möglichkeit haben, alle 10 Exosuits auszuprobieren, darunter auch die beiden neu vorgestellten. Als besonderen Bonus erhalten alle, die an dem OBT teilnehmen einen Aibius-Medaillenanhänger, mit dem sie ihre Exosuits im finalen Spiel ausrüsten können.

Krieger und Nimbus sind die neuesten Exosuits, die in sich in den Kampf stürzen. Jedes Modell verfügt über einzigartige Kräfte, um seine Verbündeten auf dem Schlachtfeld zu unterstützen. Krieger verfügt über ein schweres Arsenal, um Feinde in ihren Bahnen zu stoppen. Dieser massige Exosuit vom Typ Tank verfügt über schwere Artillerie, um das Team mit einer beeindruckenden Feuerkraft zu schützen. Nimbus ist ein äußerst mobiler Exosuit vom Typ Support. Dieser rollende Pistolenschütze kann mit glühenden Waffen in den Kampf stürmen oder sich durch Dinosaurierschwärme schlängeln, um verletzte Teamkameraden zu heilen.

Während des Spotlights wurden auch neue prähistorische Bedrohungen enthüllt, die die Exofighter überleben müssen, während sie nach einem Weg suchen, den zeitverändernden Experimenten der bösartigen KI Leviathan zu entkommen. Der gepanzerte Stegosaurus ist aus der Vergangenheit zurückgekehrt und hat die seltsame neue Fähigkeit, Exosuits mit seinem Gebrüll zu entwaffnen. Ebenfalls gefährlich sind auch die Sinornithosaurus. Diese geflügelten Biester mögen zwar klein sein, aber sie bewegen sich in Rudeln und klammern sich an Exosuits, um sie zu fesseln. Außerdem gibt es zwei weitere mutierte Varianten: den Stealth Neosaurus und den Cryo Neosaurus, die Unsichtbarkeit und Eisangriffe einsetzen, um Exofighter zu schocken und Chaos zu verursachen.

Vorbestellungen für Exoprimal sind ab sofort möglich und enthalten drei Exosuit-Skins als besonderen Bonus. Neben der Standard Edition ist auch eine digitale „Deluxe Edition“ erhältlich, die das „Starthilfe‑Kit“ sowie den „Survival-Pass (Saison 1): Premium-Rang“ als zeitlich begrenzten Bonus enthält. Das Starthilfe-Kit enthält drei weitere Exosuit-Skins und frühe Freischaltungen für Nimbus, Vigilant und Murasame. Diese Exosuits können auch durch das Spielen der Standard Edition freigeschaltet werden. Der Survival-Pass belohnt die Spieler*innen für ihren Spielfortschritt und hat sowohl ein Free- als auch ein Premium-Rang. Der Premium-Rang der Saison 1 bietet zusätzliche 19 Exosuit-Skins, 10 Waffen-Skins, 4 Emotes, 3 Aufkleber und mehr.

Hinweis: Es wird eine CAPCOM ID benötigt, um Exoprimal zu spielen.

Ghost Trick: Phantom-Detektiv entführt ab dem 30. Juni in die Geisterwelt

Es ist Zeit für eine Nacht voller Rätsel und Geheimnisse mit der Neuauflage von Ghost Trick: Phantom‑Detektiv, das am 30. Juni 2023 weltweit veröffentlicht wird. Spieler*innen nehmen an Sissels aufregendem Abenteuer teil, während er als Geist auf der Erde festsitzt und durch die Welt navigiert. Ursprünglich auf dem Nintendo DS™ veröffentlicht und vom legendären Ace Attorney™ Director Shu Takumi geschaffen, enthält dieses Remaster wunderschöne und aktualisierte hochauflösende Grafiken, neu arrangierte Musiktitel, einzigartige Illustrationen, Trophäen und mehr für clevere Detektive, die auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch™ und PC via Steam aufdecken können.

Die Spieler*innen können sich auf neue Features freuen, die Ghost Trick: Phantom-Detektiv wieder zum Leben erwecken, darunter viele nie zuvor gesehene Illustrationen, neu arrangierte Versionen aller 37 Musiktitel aus dem Originalspiel und ein brandneuer Song des Ace Attorney-Komponisten Masakazu Sugimori zur Feier der Veröffentlichung. Trophäen können auch durch das Lösen verschiedener Level des Spiels gewonnen werden, zusätzlich zu den neuen Ghost Puzzles für die Konsole. Ghost Trick: Phantom‑Detektiv bietet 1080p/60fps und eine optimierte Benutzeroberfläche sowohl für Controller als auch für Touchscreens (gilt nur für Plattformen mit eingebauter Touchscreen-Funktionalität).

Spezielle Vorbesteller-Boni sind jetzt für Xbox One, Nintendo Switch und PC über Steam erhältlich. Dieser Bonusinhalt gewährt den Detektiven vier austauschbare Seitenbanner-Hintergründe, die Bilder von Missile, Sissel, Lynne, Kamila, Black Cat und Ray enthalten. Die beiden zusätzlichen Hintergrundmusikstücke „Missile ~ A Courageous Little Animal“ und „Chicken Paradise“ sind ebenfalls bei Vorbestellungen erhältlich. Die zuvor erwähnten Bonusinhalte sind zum Spielstart für PlayStation 4 für eine begrenzte Zeit erhältlich.

Monster Hunter Rise: Sunbreak erscheint am 28. April

Achtung, Jägerinnen und Jäger! Nach der tapferen Verteidigung von Kamura gegen die unheilvollen Kräfte der Randale bittet ein neues Königreich von jenseits des Meeres um Hilfe. Monster Hunter Rise: Sunbreak, die umfangreiche Erweiterung zum meistverkauften und preisgekrönten Monster Hunter Rise, sticht am 28. April 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5 und PlayStation 4 in See.

Mutige Jäger*innen reisen mit der galanten Ritterin Fiorayne zum Hafen von Elgado-Außenposten, wo sie einer neuen Gruppe von Verbündeten dabei helfen, die Quelle abnormaler Monsteraktivitäten zu finden. Im Kampf gegen neue Feinde, lernen sie neue verheerende Techniken und erkunden reiche neue Schauplätze auf ihrer Suche nach der Wahrheit über die Drei Lords, die vom westlichen Horror inspiriert sind.

Monster Hunter Rise: Sunbreak wird mit allen Post-Launch-Inhalten bis zum kostenlosen Titel‑Update 3 (Ver.13) erscheinen, das erschütternde Begegnungen wie Chaotischer Gore Magala beinhaltet. Informationen über die Veröffentlichung zukünftiger kostenloser Titel-Updates werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Jäger*innen auf Nintendo Switch™ und PC über Steam dürfen gespannt bleiben, denn Updates zum kostenlosen Titel-Update 5 (Ver.15) werden im April bekannt gegeben.

Neue Kommentatorin für Street Fighter 6 vorgestellt

Street Fighter 6 revolutioniert die Serie mit seinem brandneuen Echtzeit-Kommentar-Feature. Heute gab Capcom bekannt, dass die beliebte japanische Schauspielerin Hikaru Takahashi als achte und letzte In‑Game-Kommentatorin ab Launch mit von der Partie sein wird. Das Echtzeit-Kommentar-Feature beinhaltet die Stimmen beliebter Kommentatoren der Fighting Game Community (FGC) und einflussreicher Persönlichkeiten, die die Kämpfe in Echtzeit mit leicht verständlichen Gameplay-Erklärungen kommentieren. Zu den vier erfahrenen Kommentatoren gehören Jeremy „Vicious“ Lopez, Ryutaro „Aru“ Noda, Kosuke Hiraiwa und Steve „TastySteve“ Scott sowie ein Tag-Team aus vier Co-Kommentatoren, darunter Hikaru Takahashi, Thea Trinidad, H.E. Demon Kakka und James „jchensor“ Chen. Untertitel für den Echtzeit-Kommentar sind ebenfalls in 13 Sprachen verfügbar.

Außerdem wurde heute die Einführung des Rally-Supports angekündigt, bei dem Kommentator*innen die Kämpfer*innen anfeuern und die Spannung im Verlauf des Matches erhöhen!

Spieler*innen auf der ganzen Welt können sich ab dem 2. Juni 2023 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC via Steam in die knallharte Street Fighter 6-Action stürzen.

Mehr Spielmöglichkeiten in der Mega Man Battle Network Legacy Collection

Director Masakazu „Mr. Famous“ Eguchi gab den Startschuss für noch mehr spannende Features, die in der Mega Man Battle Network Legacy Collection enthalten sind. Alle 499 Patch-Karten, die für Mega Man™ Battler Network ab Teil 4 erstellt wurden, sind in der Sammlung enthalten. Zuvor waren diese Karten nur in Japan erhältlich und mussten in das Spiel eingescannt werden. Außerdem können Spieler*innen, die sich auf die Geschichte von Lan und seinem Navi, MegaMan.EXE, konzentrieren wollen, jetzt den neuen Buster-MAX-Modus verwenden, der für Online-NetBattles automatisch deaktiviert wird. Dieser Modus vervielfacht den Schaden von MegaMan.EXEs MegaBuster-Schuss um 100 und hilft Ihnen, durch NetBattles zu rasen und die Geschichte zu genießen! Apropos Spaß an der Geschichte: Ab dem 21. März können Sie die ersten beiden Staffeln der Zeichentrickserie Mega Man™ NT Warrior kostenlos ansehen. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Mega Man Battle Network Legacy Collection-Website.

Spieler*innen können alle 10 Mega Man™ Battle Network-Haupttitel erleben, wenn die Mega Man Battle Network Legacy Collection am 14. April 2023 auf PlayStation®4, Nintendo Switch™ und PC über Steam erscheint! Vorbestellungen für das Mega Man Battle Network Legacy Collection-Bundle sind ab sofort möglich. Wer die Sammlung vor der Veröffentlichung kauft, erhält zwei zusätzliche Skins für den 3D-MegaMan auf dem Startbildschirm sowie vier Bonustracks, die er im Music Player genießen kann. Die digitalen Versionen der Bände 1 und 2 können zum Start auch separat erworben werden.

Capcom – 40. Jubiläum

Capcom feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Zu den heutigen Feierlichkeiten gehörte auch die Enthüllung von Capcom Town, einem digitalen Themenpark, der an diesen historischen Meilenstein erinnert. Fans können sich auf ein digitales Museum und mehr freuen, wenn Capcom Town am 12. Juni 2023 seine Pforten öffnet.