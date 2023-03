Red Bull SoloQ lockt mit Gaming Experience in London

Einmal auf der internationalen Bühne stehen – das ist der Traum vieler Nachwuchstalente im Gaming. Red Bull SoloQ bietet Casual Gamern aus ganz Österreich die Möglichkeit, sich diesen Wunsch zu erfüllen und das MSI live zu besuchen.

Bereits zum fünften Mal sucht Red Bull SoloQ League of Legends-Spieler:innen, die ihre Gaming Skills in einem besonderen Eventformat unter Beweis stellen wollen. Gespielt wird nicht im klassischen 5vs5-Modus, sondern im direkten Duell, eins gegen eins. Nach zwei Online Qualifikationsturnieren am 18. und 25. März, spielen die besten Amateurspieler:innen Österreichs im nationalen Finale, um das Ticket für das Weltfinale in London. Neben zahlreichen Preisen von AMD und AOC lockt die einmalige Experience das Mid-Season

Invitational 2023 (kurz: MSI) live zu erleben.

Großes Kino für LoL Spieler:innen

„Vorhang auf“ heißt es am 01. April im Cineplexx Millenium City in Wien, wenn die besten vier Spieler:innen, um den Einzug ins Finale zocken. Bei freiem Eintritt kommen nicht nur LoL Fans und Spieler:innen auf die vollen Kosten, auch Neugierige können sich auf einen spannenden Gaming Abend im Kino freuen.

Über Red Bull Solo Q

Red Bull Solo Q ist der offizielle 1v1 League of Legends-Wettbewerb in Kooperation mit Riot Games, der in über 33 Ländern weltweit ausgetragen wird. Der Spieler, der sich den Sieg im nationalen Finale sichert, erhält die Chance ins internationale Finale in London einzuziehen. Für die volle LoL Experience sorgt 2023 ein Besuch auf dem MSI in London – einem internationalem Gaming Event von Riot.

Jetzt anmelden!

Ab sofort sind Anmeldungen für die nationalen Online-Qualifikationsturniere am 18. und 25. März unter https://www.redbull.com/soloqaut möglich. Wer selbst nicht spielt oder den Einzug ins Finale knapp verpasst, sollte sich das Finale am 1. April im Cineplexx Millennium City nicht entgehen lassen.

Weitere Infos zum Event und zur Anmeldung unter https://www.redbull.com/soloqaut