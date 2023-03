Entwickler von War Thunder arbeiten an neuem Game für PlayStation VR2

Gaijin Entertainment gibt bekannt, dass Aces of Thunder, ein Spin-off des beliebten Online-Militär-Actionspiels War Thunder, sich für die PlayStation VR2-Plattform in der Entwicklungsphase befindet.

Das Spiel wird sich ausschließlich auf Luftkämpfe konzentrieren und auf einem Bezahlmodell basieren. Alle Flugzeuge, die Teil des Spiels oder künftiger Erweiterungen sind, werden sofort nach dem Kauf verfügbar sein, und die Spieler:innen können kosmetische Gegenstände freischalten, je weiter sie im Spiel vorankommen.

Das PlayStation VR2-Headset mit seinem hochwertigen, hochauflösenden OLED-Display, Motion Sensing und Eye Tracking sowie den neuen Controllern mit haptischem Feedback und Touch Sensing vermittelt den Spieler:innen ein perfektes Fluggefühl und lässt sie ganz in die Rolle des Kampfpiloten eintauchen. Physikalisch exakte Flug- und Schadensmodelle, die aus dem führenden Militär-Action-Simulationsspiel War Thunder adaptiert wurden, lassen Aces of Thunder noch realistischer erscheinen. Die Kämpfe finden ausschließlich aus der Cockpitperspektive mit voller Kontrolle über alle Flugsysteme statt. Die Spieler:innen lernen damit, das Flugzeug nahezu wie in der Realität zu fliegen: buchstäblich mit ihren Händen.

Zunächst wird sich das Spiel auf legendäre Flugzeuge des Zweiten Weltkriegs konzentrieren, wie die amerikanische P-51 Mustang und die britische Spitfire, aber in zukünftigen Add-ons werden Kampfflugzeuge aus anderen Epochen hinzukommen. Alle Spielmodi in Aces of Thunder werden kompetitive Online-Schlachten mit anderen virtuellen Piloten in verschiedenen Formaten beinhalten (Team gegen Team, Einzelduelle, mit benutzerdefinierten Einstellungen und mehr).

Aces of Thunder wird von einem neuen internen Team bei Gaijin Entertainment entwickelt, dessen Mitglieder bereits Erfahrung mit War Thunder haben. Das Erscheinungsdatum des Spiels wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.