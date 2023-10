Mortal Kombat 1 im Test

Kameo-Auftritte

In Sachen Mehrspielermodus setzt man bei Mortal Kombat 1 auf Altbewährtes. Neben der lokalen Variante, um ein Match auf derselben Konsole zu spielen, den Onlinemodus, um gegen Gegner auf der ganzen Welt anzutreten, kann man mit dem Turniermodus ein Wettbewerb mit einem einheitlichen Regelwerk für die Matches veranstalten. Große Neuerung oder Veränderungen sucht man aber Multiplayer vergeblich, sodass hier die Stärken und Schwächen der Vorgänger 1:1 übernommen werden.

In Sachen Kampfmechanik hat sich dafür aber einiges getan. So können mit dem aus Mortal Kombat: Armageddon bekannten Air Kombat-Kombosystem Feinde länger in der Luft gehalten werden und die Dual-Bar aus Mortal Kombat 11 wurde abschafft. Stattdessen gibt es nur mehr eine einzige Energieanzeige. Dafür kehren die Fatal Blows mit veränderter Funktionalität zurück. Diese Spezialattacken können immer noch ausgelöst werden, wenn die Lebenspunkte eines Spielers einen bestimmten Wert unterschreitet und fügen dem Gegner größeren Schaden zu. Damit können vermeintlich schon verloren geglaubte Partien nochmals spannend werden. Und keine Sorge, die berühmt-berüchtigten Fatalities sind ebenso zurück, auch wenn diese nicht mehr ganz so spektakulär ausfallen wie etwa in den beiden Vorgänger-Spielen.

Die größte Neuerung sind aber sicherlich die sogenannten „Kameos„. Ähnlich wie die Tag-Assist-Kämpfer bei den „Towers of Time„ in Mortal Kombat 11, unterstützen diese Kameo-Fighter den Spieler während der Kämpfe. Abseits des rund 23 Charakter umfassenden Rosters können diese Buddies vor Beginn einer Partie ausgewählt und danach in regelmäßigen Abständen zur Unterstützung herbeigerufen werden können. Diese erscheinen anschließend in der Arena, führen eine Aktion aus und verlassen dann die Bühne – und das alles während der normale Kampf weitergeht. Die Wahl seines Partners sollte man sich dabei gut überlegen, dann dank unterschiedlicher Fähigkeiten können damit Schwächen eines Spielcharakters kompensiert werden und auch neue, komplexere Combos sind möglich. Das Kameo-System wird so nicht nur zu einem netten Feature, sondern zu einem zentralen, taktischen Spielelement, welches vor allem in Mehrspielerpartien über Sieg und Niederlage entscheiden kann.