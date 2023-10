Demo-Version der Aufbausimulation Pioneers of Pagonia auf Steam

Ab sofort ist die erste öffentliche Demoversion der mit Spannung erwarteten Aufbausimulation Pioneers of Pagonia des Indie-Studios Envision Entertainment kostenlos auf Steam verfügbar.

Auf drei Karten können sich zukünftige Pioniere in der Demoversion ins Abenteuer nach Pagonia aufmachen und die wuseligste Wirtschaftssimulation aller Zeiten mit verzweigten Produktionsketten in den Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, brasilianisches Portugiesisch, Französisch und Polnisch selbst erleben. Interessierte können Pioneers of Pagonia zudem bei Steam auf die Wishlist setzen.

„Das gesamte Team ist überglücklich, dass der erste Alpha-Test von den Testerinnen und Testern so positiv aufgenommen wurde. Viele haben 10, 20 oder sogar noch mehr Stunden auf den drei Karten verbracht, die Atmosphäre genossen und mit ihren Siedlungen experimentiert, obwohl der Inhalt eigentlich nur für drei oder vier Stunden gedacht war“, so Volker Wertich, Creative Director bei Envision Entertainment. „In Namen des gesamten Teams möchte ich mich bei unserer großartigen Community für das konstruktive Feedback bedanken, das wir im Detail ausgewertet haben und sich bereits jetzt auf die weitere Entwicklung auswirkt. Manche Vorschläge konnten wir beispielsweise direkt für die aktuelle Demo umsetzen, andere Ideen werden dann zum Early Access Start oder in dessen Verlauf integriert.“

Bis zum Early Access Release am 13. Dezember 2023 arbeitet das rund 20-köpfige Team um Creative Director Volker Wertich an vielen weiteren Features, die noch nicht in der aktuellen Demoversion verfügbar sind. Dazu zählen unter anderem erweiterte Hotkeys, neutrale Fraktionen, verschiedene Feinde, zusätzliche Wahlmöglichkeiten bei der prozeduralen Kartenerstellung sowie der Handel mit anderen Fraktionen. Für das 1. Quartal 2024 sind unter anderem der Shared Coop Modus, erweiterte Produktionsstatistiken, Untertage-Bergbau sowie die Fischerhütte, eines der am häufigsten gewünschten Gebäude der Community in der Closed Alpha, in Planung.

Spielerinnen und Spieler der Early Access Version können ab 13. Dezember 2023 zum Preis von 29,99 EUR die sagenhafte Inselwelt von Pagonia entdecken und sich dem Aufbau ihrer Siedlungen mit mehr als 40 verschiedenen Gebäudetypen und über 70 unterschiedlichen Waren auf prozedural erstellten Karten widmen. Alle Warentransporte, Herstellungsprozesse und Entdeckungen der Bevölkerung werden durch liebevolle Animationen präsentiert und können von Anfang bis Ende verfolgt werden. Dank der prozedural generierten Maps entstehen unzählige Variationen für abwechslungsreiche Spielerlebnisse.

Pioneers of Pagonia wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Weitere Informationen zu Pioneers of Pagonia gibt es auf der offiziellen Website.