PC-Demo zu Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin bietet 3 Missionen

Frontier Developments gab heute bekannt, dass die ersten drei Missionen von Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin ab Montag, den 9. Oktober, als Teil des Steam Next Festes in einer Demo verfügbar sein werden.

Die Spieler übernehmen das Kommando über die mächtige Fraktion der sturmgeschmiedeten Ewigen und kämpfen in dramatischen Schlachten gegen die gerissenen Orruk-Moorpirscha und die Geister des Nachtspuk.

In den ersten beiden Missionen des Spiels machen sich die sturmgeschmiedeten Ewigen von der Festungssiedlung Harkanibus aus auf die Suche nach einer mächtigen Quelle der Magie in den Sümpfen Ghurs eines der Reiche der sterblichen. Ihr Ziel ist es, die Siedlung vor den angreifenden Kräften der Orruk-Moorpirscha zu retten. Bei dieser Verteidigungsaktion ist die Magie des gesuchten Artefakts die beste Chance, um die Angreifer zurückzudrängen. Während die Spieler lernen, wie man Realms of Ruin spielt, treffen sie immer wieder auf die Moorpirscha und trainieren gleichzeitig, wie man Ressourcen anhäuft oder feindliche Angriffsstrategien kontert. Zudem wird ihnen beigebracht, wie neue Einheiten auf das Feld gerufen werden können und was es braucht, um den Kommandoposten aufzurüsten, damit sie Zugang zu weiteren Einheitentypen erhalten.

In der dritten Mission der Demo werden die strategischen Fähigkeiten der Spieler auf die Probe gestellt. Die sturmgeschmiedeten Ewigen entdecken in dem Szenario die Quelle der Magie im Sumpf, finden sie aber in den Ketten des Nachtspuk gebunden. Sie wehren Wellen von Kettengeisthorden und anderen spektralen Schrecken ab und verteidigen den celestischen Kampfmagier Demechrios, während er die Ketten zerbricht, um die arkane Kraft zu entfesseln. Was nach dieser Schlacht passiert, können die Spieler in der vollständigen Kampagne entdecken. Dabei erfahren sie auch einiges über die dunkle, rätselhafte Geschichte des Artefakts selbst.

Diese Singleplayer-Demo bietet den Spielern einen Vorgeschmack auf das umfassende RTS-Erlebnis von Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin und enthält bereits animierte Zwischensequenzen. Neben der Kampagne kommen die Spieler in den Genuss des wiederholbaren Einzelspielermodus „Eroberung“, des 1v1- und 2v2-Multiplayermodus, der detaillierten Anpassung von Einheiten mit dem Tool „Army Livery“ und der Möglichkeit, detaillierte Mehrspieler-Schlachtfelder oder -szenen mit dem Tool „Map Editor“ zu konstruieren.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin erscheint am 17. November für PC über Steam und den Epic Games Store, PlayStation®5 und Xbox Series X zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 59,99 Euro für die Standard Edition, 69,99 Euro für die Deluxe Edition und 74,99 Euro für die Ultimate Edition. Wer die Deluxe und Ultimate Edition des Spiels vorbestellt kann bis zu drei Tage früher in das Spiel starten.