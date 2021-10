Nächstes Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Major in Schweden

Ubisoft gab heute bekannt, dass das nächste Six Major in Tom Clancy’s Rainbow Six Siege vom 8. bis 14. November in Gävle, Schweden stattfinden wird.

Die Gruppenphase des Six Sweden Major findet vom 8. bis 10. November nach dem gleichen Wettbewerbsformat wie beim letzten Six Mexico Major statt, bevor es vom 12. bis 14. November in die Playoffs geht. In diesem finalen Showdown kämpfen die Teams um den Titel, das Preisgeld und eine letzte Chance, Punkte in der globalen Rangliste zu sammeln, um sich für das Six Invitational 2022 zu qualifizieren.

Da das Wohlergehen der Profispieler, des Personals und der Partner oberste Priorität hat, wird das Six Sweden Major als LAN-Event unter strengen Hygienemaßnahmen und gemäß den Richtlinien von Gesundheitsorganisationen und lokalen Behörden ohne Zuschauer vor Ort ausgetragen.

Um das Six Major zu feiern und den Fans die Möglichkeit zu geben, ihre Lieblingsteams zu unterstützen, gibt es jetzt ein neues Operator-Bundle, das im Spiel gekauft werden kann. 30 % der Nettoeinnahmen aus diesen Artikeln fließen in den Preispool des Wettbewerbs, bis zu einer Obergrenze von 500.000 USD.

Die endgültigen Details für das Six Sweden Major werden noch abgestimmt und zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Weitere Informationen über das Six Sweden Major gibt es unter: https://rainbow6.com/NovemberMajor2021.