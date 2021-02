Neoverse im Test

Auf den ersten Blick lässt sich kaum erkennen, was dieses Neoverse denn eigentlich sein soll. Drei weibliche Hauptcharaktere, die sich bei jeder Gelegenheit in Fanservice-taugliche Posen werfen, quietschbunte Anime-Optik und eine genauso abstruse wie überflüssige Story, lasen erst mal etwas völlig anderes erwarten. Doch sobald man sich in die erste Schlacht gegen diverse, extra-dimensionale Monstrositäten wirft, vergisst man ganz schnell die anfängliche Skepsis und wird schneller in die Sammelkarten-Suchtspirale gezogen, als einem lieb ist.

Der hier gebotene Mix aus rundenbasiertem Cardbattle Gameplay und einem Roguelike-Aufbau, macht es einem mitunter recht schwer, aufzuhören. Den „ein Run geht noch“-Effekt, kennen wir alle und hier zeigt er sich besonders gerne. Aber beginnen wir ganz am Anfang, eben bei den besagten Damen, die sich an unserer Stelle in den Kampf um das Überleben der Menschheit (oder so) werfen.