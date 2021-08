Neuer Trailer von RiMS Racing zeigt den Million Dollar Highway

Drittes Entwicklertagebuch-Video zu RiMS Racing

Das ebenfalls erschienene dritte Entwicklertagebuch-Video konzentriert sich auf die zahlreichen Details, die dem Spiel hinzugefügt wurden, und unterstreicht den Stellenwert der Zusammenarbeit zwischen RaceWard Studio und Pirelli und Brembo, um dafür zu sorgen, dass eine möglichst realistische Simulation entsteht.

Über 500 Teile offizieller Marken stehen für die acht Maschinen des Spiels zur Verfügung, mit denen Fans ihre Motorräder individualisieren und obendrauf auch ihre Leistung optimieren können. Zur Verfügung stehen dabei auch Pirelli-Produkte, inklusive dem neuen DIABLO ROSSO IV, der in RiMS Racing erstmals sein Debüt in einem Videospiel feiert. Jedes einzelne Teil wirkt sich auf Rennleistung und Fahrgefühl aus – und bietet ein Erlebnis, das an echte Rennbedingungen erinnert.

Jeden Donnerstag um 15 Uhr erscheint ein neues RiMS Racing-Entwicklertagebuch-Video von RaceWard und NACON.