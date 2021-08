Oxenfree II: Lost Signals erscheint auch für PlayStation

Über Oxenfree II: Lost Signals

Oxenfree II: Lost Signals handelt von Riley, einer Umweltforscherin, die in ihre Heimatstadt Camena zurückkehrt, um geheimnisvolle Radio-Frequenzen zu untersuchen, deren Signale Störungen an elektronischem Equipment in der ganzen Stadt auslösen. Sie erfährt von einer langen Reihe an gespenstischen Vorfällen auf der nahen Edward Island und wird in ein gruseliges, übernatürliches Geheimnis verwickelt. Mit dem bekannten, naturalistischem Dialog-System von Night School Studios bietet Oxenfree II: Lost Signals mehr Möglichkeiten, Rileys Erlebnisse auf verblüffende Art zu beeinflussen.