Neues zu Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction auf der nächsten Ubisoft Forward

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction wird im Zuge von Ubisoft Forward enthüllt.

Ubisoft kündigte heute an, dass der nächste Teil der Rainbow Six-Reihe, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, am 12. Juni um 21:00 Uhr im Zuge der kommenden Ubisoft Forward vollständig enthüllt wird. Zusätzlich zur Annkündigung gibt es zwei neue Videos. Der folgende Teaser bietet schon vorab einen ersten Einblick in die Welt von Extraction und die Entwickler lassen uns einem weiteren Video eine Nachricht zukommen.