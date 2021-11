New World: Neues Update und öffentlicher Testbereich angekündigt

Amazon Games hat die ersten Details zum kommenden New World-Update Into the Void bekanntgegeben und den öffentlichen Testbereich (Public Test Realm) ins Leben gerufen, einen speziellen Server mit eingeschränktem Zugriff (je ein Server in US und EU).

Hier können Spieler vorab neue Features und Inhalte anspielen und Feedback geben.

Der Testbereich ist ab heute Abend um 21 Uhr für alle Spieler, die New World besitzen, in der Steam-Bibliothek verfügbar. Sie können das zukünftige Update Into the Void bereits vor Veröffentlichung anspielen, inklusive der brandneuen Waffenklasse Unheilsstulpen, neuen Feindtypen, Quests sowie Quality-of-Life-Verbesserungen.

Die gesamte Ankündigung ist in diesem Artikel zu finden.