Night City Wire – News zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Im Laufe der Show wurden weitere Details zu neuen Elementen und Änderungen am Gameplay enthüllt. Game Director Gabe Amatangelo sprach über die überarbeiteten Perk- und Fertigkeitsbäume und den komplett neuen Relikt-Fertigkeitsbaum, der exklusiv mit der Phantom Liberty-Erweiterung erscheinen wird. Außerdem wurden drei kurze Videos gezeigt, in denen die Gameplay-Designer von CD PROJEKT RED ihre Lieblingscharaktere vorstellen. Als Bonus veröffentlichte das Studio außerdem den Cyberpunk 2077 Build Planner – ein kostenloses Tool, mit dem Spieler ihre eigenen Builds in ihrem Browser erstellen und planen können. Jeder, der die Änderungen am Perk-System, einschließlich des Relikt-Fertigkeitsbaums aus Phantom Liberty, vorab erkunden möchte, kann dies hier tun.

Das Veröffentlichungsdatum für das kostenlose Update 2.0 von Cyberpunk 2077 wurde ebenfalls während der Episode enthüllt. Mit seinem überarbeiteten Polizeisystem, neu gestalteten Perks, verbesserter Cyberware und mehr wird das Update ab dem 21. September für alle Spieler verfügbar sein, die Cyberpunk 2077 auf Current-Gen-Konsolen und PC besitzen.

Wie in allen CD PROJEKT RED-Spielen spielt die Musik in Phantom Liberty eine wichtige Rolle bei der Erzählung der Geschichte – und die beiden Komponisten P.T. Adamczyk und Jacek Paciorkowski haben in dieser Episode von Night City Wire darüber gesprochen, wie sie brandneue Musik für diese Spionage-Thriller-Geschichte geschaffen haben. Die Komponisten gewährten nicht nur Einblicke in die Musik von Phantom Liberty sondern enthüllten, dass die Musik jetzt in voller Länge zum Streamen zur Verfügung steht. Sie sprachen auch über Details zu den neuen Radiosendern im Spiel. Eine der Wiedergabelisten der neuen Sender – Growl FM – besteht ausschließlich aus handverlesenen Titeln, die im Rahmen eines Musikwettbewerbs durch die Cyberpunk 2077-Community eingereicht wurden. Während der Show wurde eine Growl FM-Dokumentation angekündigt, die am 18. September erscheinen wird und die Entstehungsgeschichte des Radiosenders beleuchtet.

Gegen Ende des Musiksegments wurde der Titelsong für Phantom Liberty angeteasert. Der Song wurde von Dawid Podsiadło geschrieben und gesungen, der derzeit zu den Top-Künstlern Polens gehört. Dawid arbeitete bereits zuvor mit dem Studio zusammen – um die Musik für den von der Kritik gefeierten Anime Cyberpunk: Edgerunners aufzunehmen.

Phantom Liberty, der Spionagethriller-Erweiterung von Cyberpunk 2077, erscheint am 26. September 2023 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC – einschließlich GeForce Now. Weitere Informationen zu Cyberpunk 2077 und der Phantom Liberty-Erweiterung gibt es auf der offiziellen Website des Spiels, auf Facebook und X.