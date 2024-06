Nintendo Direct zeigt Metroid Prime 4: Beyond und enthüllt The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Die neue Nintendo Direct-Präsentation hat zahlreiche Spiele vorgestellt, die noch in diesem Jahr und darüber hinaus für Nintendo Switch veröffentlicht werden.

Neben einem ersten Blick auf Metroid Prime 4: Beyond und der Enthüllung von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom wurden auch zahlreiche Neuheiten von Nintendos Vertriebs- und Entwicklungspartnern gezeigt.

Der Trailer zu Metroid Prime 4: Beyond präsentierte erste Spielszenen aus Samus Arans neuester Mission, die 2025 für Nintendo Switch erscheint. Das im Rahmen der Präsentation angekündigte The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist ab 26. September 2024 für Nintendo Switch erhältlich und lässt Spieler:innen in die Rolle von Zelda schlüpfen, der Prinzessin von Hyrule. Passend dazu wird zum Start des neuen Abenteuers auch eine von The Legend of Zelda inspirierte Nintendo Switch Lite erscheinen.

Außerdem erlaubte die Videopräsentation einen ersten Blick auf eine ganze Reihe weiterer Nintendo-Neuheiten, darunter

, das ab 17. Oktober auf einem riesigen Inselresort zur bisher größten Mario Party einlädt und Mario & Luigi: Brothership, der hochseetaugliche neue Teil der Abenteuer- und Rollenspielreihe der Mario Bros., der am 7. November erscheint,

der hochseetaugliche neue Teil der Abenteuer- und Rollenspielreihe der Mario Bros., der am 7. November erscheint, Donkey Kong Country Returns HD, ein affenstarkes Abenteuer mit HD-Grafiken und den zusätzlichen Leveln aus der Nintendo 3DS-Version, das am 16. Januar 2025 erscheint.

Auch Nintendos weltweite Vertriebs- und Entwicklungspartner sorgen für abwechslungsreiche Abenteuer. Da sind zum Beispiel

Remake, ein episches Fantasy-Abenteuer, das den ursprünglichen Rollenspiel-Klassiker ab 14. November erweitert und verbessert, LEGO ® HORIZON ADVENTURES , ein actionreiches Abenteuer mit Maschinenjägerin Aloy und ihrer bunten Truppe von Helden in der Welt von Horizon – originalgetreu aus LEGO-Steinen nachgebildet und erhältlich ab Winter 2024,

, ein actionreiches Abenteuer mit Maschinenjägerin Aloy und ihrer bunten Truppe von Helden in der Welt von Horizon – originalgetreu aus LEGO-Steinen nachgebildet und erhältlich ab Winter 2024, MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, das noch im Laufe dieses Jahres erscheint und in sieben klassischen Arcade-Spielen zu Showdowns im Superhelden-Format einlädt.

Die komplette Nintendo Direct-Präsentation ist auf dem YouTube-Kanal von Nintendo verfügbar.