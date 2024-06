NVIDIA Weekly: Pax Dei, Still Wakes the Deep und Skye: The Misty Isle

Es gibt wieder Neuigkeiten von NVIDIA: Ob auf einer leeren Leinwand oder bei der Erkundung wunderschöner Wikinger-Inseln, diese Woche bringen NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Reflex und fortschrittliche Raytracing-Effekte Spielern jedes Abenteuer hautnah.

Das Social-Sandbox-MMO Pax Dei, in dem Spieler ihre eigene Legende schreiben, war bereits im Early Access auf Steam verfügbar. Mit dem heutigen Release können Spieler die Welt voller realer Mythen und nicht ganz so realer Magie dank DLSS 3 und NVIDIA Reflex mit bester Leistung erleben. Dabei steigert DLSS 3 mit AI die Framerate bei 4K um das Dreifache.

Still Wakes the Deep versetzt Spieler ab sofort auf hohe See oder genauer gesagt auf eine schottische Ölplattform, die von einem gefährlichen Sturm getroffen wurde. Ohne Ausweg oder Möglichkeit mit der Außenwelt zu kommunizieren, müssen sie sich dem Horror vor Ort stellen, der sich heimlich an Bord geschlichen hat und in den Schatten lauert. DLSS 3 mit Frame Generation, DLAA und Reflex sorgen für bestmögliche Leistung und Grafik, so ist jeder Schatten noch gruseliger. Bei 4K und höchsten Einstellungen liefert DLSS 3 im Durchschnitt 2,6-fache Leistung.

Die Insel Skye in Aurora Game Studios‘ Skye: The Misty Isle ist der ideale Ort, um sich vom vorherigen Horror zumindest ein wenig zu erholen. Auf der Insel müssen Spieler den Elementen trotzen, Raubtiere abwehren und das verborgene Schicksal des Landes aufdecken. Am 19. Juni beginnt der Early Access und Spieler können sich dank DLSS 3 mit Frame Generation und Reflex auf 2,4-fache Framerate und niedrige Latenz für ein einmaliges Erlebnis freuen.

Ab sofort gibt es in Deep Rock Galactic Season 5 und THE FINALS Season 3 DLSS 3 für noch mehr Leistung. NVIDIA-RTX-Nutzer genießen in THE FINALS Season 3 dank Reflex außerdem unschlagbare Vorteile im neuen Anstrich dank Raytracing.

Sommer, Sonne, Gewinnspiele – NVIDIAs #GeForceSummer of RTX ist gestartet und es gibt NVIDIA-Hardware wie GPUs und sogar komplette PCs zu gewinnen! Die vollständigen Teilnahmebedingungen gibt es hier.

Alle Informationen gibt es in diesem DLSS-Artikel.