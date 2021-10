Nintendo Switch – OLED-Modell im Test

Neu ist immer besser?

Als ich das Nintendo Switch OLED-Modell getestet habe, war ich übrigens der festen Überzeugung, dass die Konsole leichter als die Standard-Version ist. Doch dem ist gar nicht so, denn das Gewicht inklusive der beiden Joy-Cons beträgt tatsächlich um etwa 20g mehr! Da sagt man immer, schwarz solle einen schlank aussehen lassen, doch anscheinend hatte die weiße Farbe einen ähnlichen Effekt auf mich. Beim Spielen liegt die Switch wie sein Vorgänger-Modell gut in den Händen und läuft je nach gespielter Software zwischen 4,5 und 9 Stunden. Zudem wurde auch an den Lautsprechern gefeilt und nun ist ein deutlich klarerer Ton beim Spielen zu vernehmen.

Mein größtes Sorgenkind der Hardware während des Tests war die Schultertaste des linken Joy-Cons, die bei meinem Testmodell überdurchschnittlich laut ausgefallen ist. Die Software ist nach wie vor die gleiche, hier hat sich nichts geändert, auch wenn ich persönlich mir endlich ein paar mehr Designs als schwarz oder weiß gewünscht hätte. Etwas umständlich oder eher mühsam war das Übertragen meines Nutzers vom alten Gerät auf das Neue. In den Optionen unter Nutzer lässt sich ganz einfach und intuitiv auswählen, welcher Nutzer von welcher Konsole übertragen werden soll. Der Kopiervorgang der Daten ist auch im Handumdrehen erledigt – so weit so angenehm! Nachdem die Übertragung beendet war, musste ich jedoch jedes einzelne meiner Spiele, die ich als Download besitze, im Store suchen und erneut herunterladen. Dies fällt zwar in die Kategorie First World Problems, doch ich hätte mir hier eine etwas User-freundliche Lösung erhofft. Ein weiteres kleines Manko ist, dass ihr die Speicherkarte der alten Konsole erst formatieren und löschen müsst, bevor ihr sie auf dem OLED-Modell benutzen könnt.

Aber ihr kommt sicher ein wenig länger ohne ein Speichermedium aus, denn die neue Switch verfügt über doppelt so viel Speicher, also ganze 64 GB, um eure Spiele und Screenshots zu lagern. Das OLED-Modell ist mit allen gängigen Zubehörteilen kombinierbar und kann auch in die Docking-Station des Vorgängers gegeben werden (gegebenenfalls kommt es hierbei zu kleinen Updates).