Nioh 2 – The Complete Edition im Test

Zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten … ohne Überraschungen

Nioh 2 – The Complete Edition bringt einige Grafikoptionen ins Spiel. Wenngleich die Vielfalt an Einstellungsmöglichkeiten in keiner Weise an z.B. Ubisofts PC-Portierungen heranreicht, so sind sie doch mehr als ausreichend, um auch auf schwächerer Hardware ein visuell ansprechendes, vor allem aber performantes Spielerlebnis zu garantieren, respektive den eigenen High-End-Rechner zum Schnaufen zu bringen, um Nioh 2 in maximaler Auflösung von 2160p und butterweichen 120 Bildern pro Sekunde zu genießen, ohne deshalb auf Ambient Occlusion, dynamische Reflektionen sowie hohe Schattenqualität verzichten zu müssen. Gerade auf niedrigen Grafikeinstellungen wirkt Nioh 2 – The Complete Edition nämlich ausgewaschen und wächsern.

Die zusätzlichen Grafikoptionen reichen dementsprechend vom Display-Modus (Fullscreen, Fenster-Modus und rahmenlosem Fenster) – bei Problemen mit Screen Tearing und Zeilenverschiebungen eine unerlässliche Auswahlmöglichkeit –, Auflösung, Frame Rate (30, 60 oder 120 FPS) bis hin zu kosmetischen Einstellungsmöglichkeiten, wie der Qualität von Texturen, Effekten und Schatten. Keine Überraschungen und nichts Aufregendes, aber – wie bereits festgehalten – ausreichend. Und ja, Motion Blur kann ausgeschalten werden. Verbindlichsten Dank!