Omno im Kurztest

Gotta Catch ‘Em All!

Doch der Fokus des Platformers liegt nicht nur auf den Rätseln, sondern auch auf der Flora und Fauna. Die Spielwelt ist nämlich mit unterschiedlichen Kreaturen und Pflanzen ausgestattet, die sich nicht nur in eurem Entdecker-Buch sammeln lassen, sondern auch nützliche Eigenschaften haben. So könnt ihr mit Flora und Fauna interagieren und so nicht nur an kleine Lichtpartikel kommen, die euch zusätzliche Energie für einen Sprint geben, sondern auch den ein oder anderen versteckten Orb finden. Die in den abwechslungsreichen Leveln verteilten Pflanzen können von euch zudem dazu genutzt werden, an schwer erreichbare Stellen zu kommen und so einen versteckten Pfad erkundbar zumachen. Haltet also stets die Augen offen und interagiert mit den Bewohnern der Spielwelt!

Besonders liebevoll fallen die kurzen Zwischensequenzen aus, die euren Weg von Level zu Level darstellen. Meist reitet ihr auf dem Rücken einer besonders seltenen Kreatur durch cineastische Landschaften und luftige Höhen und könnt in diesem Augenblick die Aussicht genießen. Ich hätte es zwar schöner gefunden, selbst die Kontrolle auf diesem Ritt zu haben, doch dies könnte ja als Feature in einer möglichen Fortsetzung eingebaut werden.