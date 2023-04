Online Marketing auf dem Second Screen während des Gamings lernen

Gaming und Lernen gleichzeitig? Was wie Fiktion klingt, ist heute ohne Probleme möglich. Die meisten Zocker benutzen einen Second Screen, auf dem sie Chatfenster, Einstellungsmenüs und vieles mehr laufen lassen.

Der ideale Platz, um den neuen Streamingdienst afsplus auszuprobieren und die eigenen Kenntnisse im Marketingbereich zu stärken! Bequem, effizient und sogar neben dem Lieblingshobby möglich – so geht modernes Lernen der Zukunft.

Ein Stream zum Lernen? Wie soll das funktionieren?

Die Gamingbranche zeigt immer wieder, wie abwechslungsreich Technik sein kann. Noch vor 20 Jahren zockten wir auf der Playstation 2 und mussten uns mit weniger scharfen Grafiken begnügen. Heute daddeln wir im High-End-Modus und genauso lernen wir auch! Anstatt die Nase ins Buch zu stecken und von der Umwelt nichts mehr mitzubekommen, können wir heute ganz beiläufig per Streamingdienst lernen.

Das heißt, auf dem zweiten Monitor laufen hochwertige und exklusive Vorlesungen rund um das Thema Marketing, während auf dem Main-Bildschirm das Lieblingsspiel gezockt wird. Klar, bei Games wie Rainbow Six oder CS:GO funktioniert das mit dem Zuhören nicht so ganz. Da werden die Ohren für Steps der Gegner gebraucht. Wer aber gemütlich die Sims daddelt oder eine der vielen Aufbausimulationen suchtet, kann nebenbei was für die Bildung machen.

Auf die Idee kam ein Mann namens Martin Brosy, der sich selbst über das Internet fortgebildet hat. Er fing als kleiner Azubi bei der Akademie für Suchmaschinenoptimierung an und machte sein Zertifikat zum SEO-Manager. Damit war er so erfolgreich, dass er schon kurz danach zum Tutor wurde und heute Besitzer der Akademie ist. Er selbst hat das Zocken oft als Ausgleich beim Lernen genutzt, denn ab und an braucht es natürlich eine Pause. „Als wir den Streamingdienst entwickelt haben, hatten wir auch Gamer im Kopf. Hätte ich damals beim Zocken lernen können, wäre ich noch schneller ans Ziel gekommen. Jetzt ist es möglich und davon profitieren Gamer mit ihrer hohen Auffassungsgabe ganz besonders“, so Brosy in einem telefonischen Interview.

E-Learning nicht nur für die Gamingbranche interessant

Mit dem Thema E-Learning sind zahlreiche Branchen konfrontiert und können davon profitieren. Für Gamer ist es vor allem die Flexibilität, die Dienste wie einen Stream so beliebt macht. Viele Zocker schauen nebenbei Streams auf Twitch oder Lets Plays auf YouTube. Jetzt wechselt das Programm, das Konzept bleibt aber das gleiche. Der zweite Bildschirm wird zum Klassenzimmer und das ganz ohne Ärger! Wenn ein Thema mal nicht gleich hängenbleibt, lassen sich die Videos zurückspulen und immer wieder starten.

Natürlich ist es nicht zwingend erforderlich, beim Lernen auch gleichzeitig zu zocken. Der neue Streamingdienst punktet auch durch seine Flexibilität. Er ist nicht nur am Computer nutzbar, sondern natürlich auch bequem per Smartphone. Wenn ihr also das nächste Mal wieder gelangweilt im Büro sitzt oder gechillt im Park auf der Decke liegt – könnt ihr auf modernste Weise etwas für die Bildung machen!

Und warum gerade Marketing? Das lohnt sich doch gar nicht, oder?

Werbung? Wer braucht denn schon Werbung? Tatsächlich ist Marketing eines der zentralen Themen unserer Zeit und wird immer wichtiger. Nicht nur Zocker sind dauerhaft online, auch Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten mit verschiedenen Intensionen sind im Netz! Und für Unternehmen bietet das ganz neue Möglichkeiten, die eigene Zielgruppe zu erreichen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Großunternehmen oder einen Ein-Mann-Betrieb handelt. Wer eine Dienstleistung oder ein Produkt anbietet, braucht Marketing!

Selbst wenn Ihr als E-Sportler Euer Team promoten wollt, müsst Ihr auf Marketingansätze vertrauen. Ganz nebenbei lässt sich für E-Sportler auch noch finanziell etwas herausholen, da die E-Sports-Branche für Marketer ein interessantes Feld ist. Kurzum: Marketing ist unverzichtbar und genau darum fokussiert sich afs darauf. Thematisch geht es aber nicht nur darum, Social-Networks und andere Möglichkeiten für Werbung zu nutzen. Es geht auch um äußerst komplexe Themenfelder wie Suchmaschinenoptimierung, was heute ein wichtiges Standbein des modernen Marketings ist. Profitabel ist das Wissen für jedermann, egal ob angestellt oder selbstständig.

Fazit: Der Stream als modernes Medium spricht eine fortschrittliche Gesellschaft an

Würdet Ihr in einem Buch schmökern, während Ihr gerade Euer Dorf bei Anno aufbaut? Vermutlich nicht. Was aber spricht dagegen, auf dem zweiten Bildschirm anstelle eines Twitch-Streams einen Stream zur Bildung laufen zu lassen? Kennt Ihr nicht dieses nervige Gefühl nach einem durchgezockten Sonntag, dass Ihr viel zu unproduktiv wart. Das gehört damit endgültig der Vergangenheit an, denn ab sofort zockt und lernt Ihr gleichzeitig.

Keine Sorge, Euer Rechner packt die Ressourcen locker! Und auch Eure hohen Grafikansprüche werden erfüllt, denn die afs-Inhalte stehen Euch in 4K-Qualität zur Verfügung. Ihr müsst also keinen Pixelmatsch befürchten, während auf dem anderen Bildschirm ein Game in Highclass-Optik läuft.

Ihr seid keine PC-Gamer? Macht nichts, dann zockt weiterhin an der Konsole und öffnet Euch den innovativen Streamingdienst per Smartphone. So bekommt Ihr alle wichtigen Inhalte mit und könnt Euch voll und ganz auf Euer Hobby konzentrieren! Marketing für Euer E-Sports-Team übernehmt Ihr künftig dann einfach selbst.