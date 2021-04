Outriders im Test

Gears of Destiny Effect?

Obwohl Outriders auf den ersten Blick wie ein Live-Spiel der Loot-Shooter-Anlehnung aussieht, ist es eigentlich viel mehr Mass Effect 3 als Destiny 2 – wie bei Mass Effect sind RPG-Progression, eine ausgedehnte Geschichte (die Kampagne ist fast 40 Stunden lang) und Deckungsschießen mehr der Motor des Spiels als die Jagd nach der nächsten neuen Waffe. Tatsächlich wirkt es so, als habe People Can Fly bei der Entwicklung von Outriders viel von seiner früheren Arbeit an der Gears of War-Serie gelernt. Heißt: Die zahlreichen und klassisch aus Snipern, Kugelschwämmen, Nahkämpfern und anderen bekannt wirkenden Kämpferrollen zusammen gewürfelten Gegnerhorden beziehen clever Position, flankieren uns quasi ständig und zerballern auch mal unsere Deckung. Zu bequem kann man es sich hinter einer solchen also nie machen – sollte man aber auch deswegen nicht, weil der einzige Weg seine Healthbar wieder zu füllen, der Angriff ist. Die Details dabei schwanken allerdings je nach ausgewählter Klasse. Vier davon gibt es. Devastator, Trickster, Pyromancer und Technomancer. Diese haben jeweils die allgemeinen Rollen des Tanks, des Schurken, des Magiers mit Schadensschwerpunkt und des Magiers mit debuff-Fokus. Während sich der Devastator also mit großen Sprüngen direkt in den Nahkampf stürzt, setzt der Trickster auf flinkes „Rein und Raus“-teleportieren, der Pyromancer auf Feuerangriffe für mittlere Distanzen und der Technomancer auf die Unterstützung aus der Ferne.

Nun hat jede Klasse eine andere Art, ihre Gesundheit im Kampf wiederherzustellen. Gemein ist ihnen nur, dass man sich dafür auf spezifischen Stärken konzentrieren muss. Der Devastator zum Beispiel heilt sich jedes Mal dann, wenn in nächster Nähe zu ihm ein KI-Scherge sein digitales Leben aushaucht. Beim Pyromancer hingegen hagelt es Health für jeden Gegner, der durch Feuer zu Tode kommt und so weiter. Die euch dafür zur Verfügung stehenden Fähigkeiten (jede Klasse hat acht davon, die nach und nach freigeschalten werden, nur drei können gleichzeitig ausgerüstet werden) wirken allesamt kraftvoll und geben einem das gewünschte Gefühl des übermächtigen Krieger-Gottes – als solche werden die sogenannten „Altered“ nämlich von den Durchschnittsmenschen auf Enoch gesehen. Auch die Schießeisen – auch hier dürfen nur drei gleichzeitig ausgerüstet werden – tun dazu ihr Übriges. Sie klingen allesamt wuchtig und fügen sich somit gut ins Gesamtbild eurer Übermacht ein. Zudem sind sie freilich das Rückgrat der Loot-Ausrichtung des Spiels. Es gibt also nicht nur viele unterschiedliche Waffenarten wie Scharfschützen-Gewehre, Shotguns, SMGs und Co, sie verfügen zudem allesamt über zusätzliche Perks wie Chancen Gegner zu vereisen oder eine Schockwelle bei jedem Nachladen.

Die Kombination aus dem allen bedeutet: Man ist ständig hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch sich vor den teilweise überwältigend wirkenden Gegnerhorden davonzuducken und sich ihnen doch Todes-verachtend entgegenzuwerfen, weil man nur so eben nicht ins digitale Gras beißt. Gleichzeitig gilt es eine feine Balance zwischen dem Einsatz der Sonderfähigkeiten mit ihren Cooldown-Zeiten, der Waffen, dem Deckung suchen und Angreifen zu finden. Vor allem bei den diversen Boss-Fights, bei denen ihr euch nicht nur echten Kugelschwämmen stellen müsst, sondern auch oft ihren immer wieder nach-spawnenden Sidekicks, die euch zwar noch zusätzlich zusetzen können, aber eben für viele Klassen auch als einzige Möglichkeit dienen vor dem Besiegen des Bosses selbst eure Lebensenergie wieder aufzufüllen.