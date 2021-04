Unrailed! erhält physische Nintendo Switch-Version

Zur physischen Nintendo Switch-Version

Typisch für Super Rare Games enthält diese seltene physische Edition jeglichen derzeit im Spiel befindlichen Content. Dazu kommen:

ein Handbuch in Farbe,

Artwork zum Spiel,

ein exklusiver Sticker sowie

drei von insgesamt fünf Sammelkarten.

Fans sollten zudem nicht lange warten müssen, da Super Rare – so das Unternehmen – üblicherweise nach der Bestellung prompt verschicken.

Über Unrailed!

In Unrailed! wird die Freundschaft der Spieler ernsthaft auf die Probe gestellt: Vier Schienenarbeiter müssen online oder im lokalen Multiplayer zusammenarbeiten, um den Zug wohlbehütet durch gefährliches, prozedural generiertes Terrain zu bringen. Auch an Hindernissen und sich einmischender Tierwelt mangelt es nicht. Um die nächste Station sicher zu erreichen, erfordert das Spiel einiges an Kooperation und Kommunikation – schließlich braucht man genügend Ressourcen für die Strecke, der Zug darf nicht überhitzen und auch die Tiere nerven die Spieler. Ohne die Fähigkeit, schnell Entscheidungen zu treffen und dabei strategische Aspekte nicht zu vernachlässigen, entgleist der Zug. So wird das Unternehmen zu einer echten Herausforderung. Egal, ob im endlosen Modus, in Teams oder in der Schnellsuche gespielt ist – das Ziel ist, die längste Strecke aller Zeiten zu bauen.

Hauptfeatures