PAYDAY 3: Es ist wieder Zeit für die Clown-Masken

Deep Silver und Starbreeze haben ihren Hochsicherheitstresor geöffnet und erste Gameplay-Szenen des berühmt-berüchtigten Gangster-Spiels PAYDAY 3 exklusiv beim Xbox Showcase am 11. Juni präsentiert.

Die vier bekanntesten Verbrecher mit Clownsmasken der jüngeren Videospielgeschichte kehren am 21. September in PAYDAY 3 auf PC via PC Game Pass, auf Steam und im Epic Games Store sowie im Xbox Series S|X Game Pass und auf PlayStation®5 aus dem Ruhestand zurück.

PAYDAY 3 entführt Spieler in die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten – New York City. Die Payday Gang, bestehend aus Dallas, Hoxton, Wolf und Chains, kehrt aus dem Ruhestand zurück und findet sich im Big Apple wieder. Plötzlich taucht eine unbekannte Bedrohung auf, welche die Illusion erschüttert, friedlich auf der „richtigen“ Seite des Gesetzes zu leben. Wie man so schön sagt: „Die Katze lässt das Mausen nicht“, und dank jahrelanger Erfahrung und einem mysteriösen neuen Mitspieler in der kriminellen Unterwelt bekommen sie schnell die ersten lukrativen Raubüberfälle in die Hände und hinterlassen ihre explosive Visitenkarte bei den Sicherheits- und Polizeikräften der Stadt.

Dank neuer Fähigkeiten, Gadgets und Waffen entdecken die Spieler neue Möglichkeiten, den perfekten Raubüberfall zu begehen, während sich die Handlung von PAYDAY 3 kontinuierlich um neue Inhalte und Herausforderungen erweitert.

PAYDAY 3 Features:

Die coolste Crew – Die legendäre PAYDAY-Crew, die von Gesetz und Unterwelt gleichermaßen gefürchtet wird, ist zurück. New York City bietet eine Menge Möglichkeiten für einen Räuber mit einem Plan.

– Die legendäre PAYDAY-Crew, die von Gesetz und Unterwelt gleichermaßen gefürchtet wird, ist zurück. New York City bietet eine Menge Möglichkeiten für einen Räuber mit einem Plan. Der Gier freien Lauf lassen – In PAYDAY 3 kann man es richtig krachen lassen. Am besten schnappt man sich alle Wertsachen die man finden kann, um ein privates Arsenal an Waffen, kosmetischen Items und Auszeichnungen aufzubauen.

– In kann man es richtig krachen lassen. Am besten schnappt man sich alle Wertsachen die man finden kann, um ein privates Arsenal an Waffen, kosmetischen Items und Auszeichnungen aufzubauen. Die Kunst des Raubüberfalls – In PAYDAY 3 liegt die Wahl in den Händen der Spieler, und zwar bei der Ausrüstung, den Fähigkeiten und der Vorgehensweise. Jeder Raubüberfall wird anders ablaufen, je nachdem, welche Entscheidungen man trifft.

– In liegt die Wahl in den Händen der Spieler, und zwar bei der Ausrüstung, den Fähigkeiten und der Vorgehensweise. Jeder Raubüberfall wird anders ablaufen, je nachdem, welche Entscheidungen man trifft. Intensive Co-op-Erfahrung – Man spielt elegante Raubüberfälle wie in Ocean’s Eleven oder legt sich wie in HEAT mit den Sicherheitsdiensten an. Jeder Spieldurchgang ist einzigartig und voller Action und Spannung!

PAYDAY 3 wurde als Highlight während des Xbox Showcase mit einem weltweit exklusiven Gameplay-Trailer angekündigt und wird am 21. September veröffentlicht. Angehende Räuber können PAYDAY 3 jetzt vorbestellen, um das exklusive Trifecta Lootbag freizuschalten, das eine einzigartige Maske, Handschuhe und einen Anzug enthält.

Das Xbox Showcase kann hier angesehen werden: