PIAVO PRO Illuminated Rechargeable Vertical Ergonomic Mouse im Test

Design und Ergonomie

Auch in dieser Ausführung können wir wieder insgesamt 5 Tasten auf der Maus verwenden, dazu kommt ein dpi-Schalter auf der Oberseite, sowie ein Ein-Aus-Schalter auf der Unterseite und ein Taster, mit welchem die Beleuchtung umgestellt werden kann.

Insgesamt 8 Beleuchtungsmodi können eingestellt werden, dazu gehören fixe Farben, aber auch Leuchteffekte wo die Farben wechseln. Beleuchtet auf der Maus ist dabei ein seitlich angebrachter „Schwung“, als auch das Speedlink-Logo auf der Oberseite, sowie das Scrollrad. Der dpi-Schalter zum Einstellen der Auflösung befindet sich dieses Mal nicht direkt hinter dem Scrollrad, sondern auf der Oberseite hinter dem Logo. Speedlink hat gegenüber der FIN Wireless Vertical Mouse auch gehörig an Auflösung geschraubt, diese ermöglicht nun Werte zwischen 1200, 2400 und 3200dpi (allerdings interpoliert). Das macht sich dann auch bei der Benutzung der Maus bemerkbar, der Cursor flitzt recht flott über die Bildschirmoberfläche. Ein Anzeige mittels LED’s welche Stufe man gerade gewählt hat, gibt es dieses Mal auch, wenn auch nur sehr versteckt, so blinkt eine kleine rote LED direkt am Schalter ein-, zwei- oder drei Mal auf wenn die entsprechende Auflösung eingestellt wird.

In der Nähe des Daumens befinden sich wieder eine Taste für Vorwärts und Zurück, etwa zum Blättern in Webseiten. Im Gegensatz zur Vorgängermaus ist die PIAVO PRO in der Höhe etwas niedriger ausgefallen und besitzt auch rechts bei der Handauflage quasi Vertiefungen für die Finger, damit soll sich die Hand wohl noch ergonomischer an die Maus anpassen. Das gelingt allerdings nicht ganz perfekt, für meine Hände passt der kleine Finger der rechten Hand nicht ganz optimal auf die Maus, auf der linken Seite beim Daumen liegt die PIAVO PRO aber wiederum viel besser in der Hand. Da wird es wohl auch etwas von der Handgröße der Benutzerin oder des Benutzers abhängen, wie genau das im Endeffekt passt. Die neue matte und schwarz gummierte Oberfläche ist auch wesentlich angenehmer an als bei der vorigen Maus und sieht noch dazu auch wesentlich schicker aus, wie ich finde.

Einen separaten Treiber oder gar Software für div. Einstellungen braucht man nicht. Man steckt den Empfänger in einen freien USB-Port des Computers, schaltet die Maus auf der Unterseite ein und schon wird Verbindung mit dem Empfänger aufgenommen.

Das Scrollrad ist nun etwas wuchtiger ausgefallen, rastet nicht mehr ganz so fühlbar ein und ist auch viel leichtgängiger als bei der FIN, fast etwas zu schwammig. Die beiden normalen Maustasten sind beim Klicken recht leise, da diese gedämpft ausgeführt sind, das gewohnte „Klicken“ fehlt also. Diese sind aber ausreichend groß dimensioniert und lassen sich mit mittlerem Druck präzise bedienen.

Die Maus selbst hat mit einem Kampfgewicht von 106 Gramm etwas abgenommen und gleitet angenehm flüssig mit ihren 4 großformatigen Beinen über das Mauspad.