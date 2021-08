SPEEDLINK FIN Wireless Vertical Mouse im Test

Wer mich kennt weiß, daß ich schon seit Jahren aus gesundheitlichen Gründen “vertikale Mäuse” sowohl zum Arbeiten als auch Zocken verwende. Mit der FIN Wireless Vertical Mouse hat Hersteller SPEEDLINK nun eine neue und kabellose Maus dafür im Angebot, die wir für euch einem genaueren Test unterzogen haben.

Mit der FIN Wireless Vertical Mouse sollten auch lange Arbeitsphasen keine Belastung mehr sein. Die ergonomisch geformte, vertikale Maus sorgt für eine natürliche Haltung und schont so Sehnen und Gelenke. Beeinträchtigungen und Langzeitschäden an Handgelenk, Schulter oder Nacken werden daher effektiv vorgebeugt.

Die Maus kommt in einem Karton mit USB-C Ladekabel und hat den benötigten Empfänger im Gehäuse der Maus platziert. Die kabellose Verbindung mit einer Reichweite von bis zu zehn Metern erlaubt freies Arbeiten, unabhängig von der Position des Computers. Dank des eingebauten Lithium-Ionen-Akkus müssen auch keine Batterien angeschafft werden. Die Ladungsmenge von 500mAh sowie ein An/Aus-Schalter und intelligenter Stromsparmodus stellen eine ausdauernde Arbeitsleistung sicher.

Die Maus besitzt neben den beiden großflächigen Maustasten hinter dem Scrollrad einen kleinen dpi-Schalter um die Abtastrate in 3 Auflösungen einstellen zu können. In der Nähe des Daumens befinden sich noch eine Taste für Vorwärts und Zurück, etwa zum Blättern in Webseiten. Am oberen Ende der Maus ist noch ein mehrfarbiger LED-Beleuchtungsring angebracht um etwas Farbe in den Arbeitsalltag zu bringen.

Technische Daten