Piranha Bytes kündigt Rollenspiel Elex II an

Fast etwas überraschend kommt im Zuge der E3 die Ankündigung von Piranha Bytes und THQ Nordic für einen Nachfolger zum Sci-Fi-Rollenspiel ELEX.

ELEX II ist der Nachfolger von ELEX, dem Open-World-Rollenspiel von Piranha Bytes, dem ausgezeichneten Entwicklerstudio der Gothic- und Risen-Reihen. ELEX II spielt erneut in der post-apokalyptischen Science-Fantasy-Welt Magalan – mit riesigen Umgebungen, die dank Jetpack frei erkundet werden können. Damit bewegst du dich nach deinen Wünschen durch die epische Geschichte.

Einige Jahre nach Jax‘ Sieg über den Hybriden erscheint eine neue Bedrohung am Himmel, die die gefährlichen Kräfte von Dark Elex entfesselt hat und alles Leben auf dem Planeten gefährdet. Um den Frieden auf Magalan und die Sicherheit seiner eigenen Familie zu schützen, muss Jax sich auf eine Mission begeben und die Fraktionen überzeugen, sich gegen die feindlichen Invasoren zusammenzuschließen. Dabei ist er auch auf der Suche nach seinem Sohn Dex, der von ihm getrennt wurde …Tauche ein in eine riesige, handgemachte und einzigartige Welt mit verschiedenen Fraktionen und Umgebungen in einem post-apokalyptischen Science-Fantasy-Universum.

Im Spiel kannst du:

den Planeten Magalan dank deines Jetpacks frei erkunden und damit quer über die Karte fliegen!

mit einer lebedigen Welt voller einzigartiger NPCs interagieren, die

sich an deine Taten erinnern und entsprechend reagieren

getötet werden können, was Auswirkungen auf die Geschichte hat

in Nah- und Fernkampf mit einer stark verbesserten Steuerung angreifen

Releasetermin gibt es noch keinen, aber ihr könnt schon mal die Webseite des Spiels im Auge behalten.