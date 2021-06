Just Dance 2022 auf der Nintendo Direct

Alle Informationen zu Just Dance 2022, der Just Dance Controller App oder Just Dance Unlimited gibt es unter justdancegame.com.

Bei Just Dance Unlimited handelt es sich um einen zusätzlichen, kostenpflichtigen Abonnementdienst, der über Just Dance 2017, Just Dance 2018, Just Dance 2019, Just Dance 2020, Just Dance 2021 und Just Dance 2022 verfügbar ist.