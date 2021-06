Just Dance 2022 auf der Ubisoft Forward angekündigt

2022 mit 40 neuen Songs feiern

Just Dance ist ein weltweit beliebtes Unterhaltungs-Phänomen mit mehr als 138 Millionen Spieler:innen und mehr als 80 Millionen verkauften Kopien. Dieses Jahr liefert Just Dance 2022 weitere Gelegenheiten zu tanzen:

40 neue Songs und Universen: Aufleveln der Tanz-Skills mit Chart-Tophits und viralen Internet-Phänomenen, inklusive: “Nails, Hair, Hips, Heels” von Todrick Hall “Believer” von Imagine Dragons “Level Up” von Ciara Und viele weitere!

Mehr als 700 Songs bei Just Dance Unlimited: Just Dance Unlimited, der Abonnement-basierte Streaming-Dienst, bietet Zugang zu einem ständig wachsenden Katalog aus zahllosen Hits, dem das ganze Jahr neue und exklusive Songs hinzugefügt werden. Jede Version von Just Dance 2022 beinhaltet Zugang für einen kostenlosen Probemonat.

Kollaboration mit Todrick Hall

Just Dance 2022 präsentiert außerdem eine fantastische Kollaboration mit dem bekannten Sänger, Tänzer und Choreographen Todrick Hall. Der Künstler veröffentlicht exklusiv für den neuesten Teil von Just Dance eine neue Version seines beliebten Tracks “Nails, Hairs, Hips, Heels“. Fans erhalten zudem die Möglichkeit, an der Kreation seines Musikvideos teilzunehmen, welches parallel zum neuen Just Dance-Track veröffentlicht wird.