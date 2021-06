Avatar: Frontiers of Pandora – Ubisoft Forward gewährt erste Einblicke

Über Avatar: Frontiers of Pandora

Bei dem neu angekündigten Spiel handelt es sich um ein First-Person Action-Adventure, das vom Ubisoft Studio Massive Entertainment, in Kooperation mit Lightstorm Entertainment und Disney, entwickelt wurde.

Das Spiel wird auf Basis der aktuellsten Weiterentwicklung der Snowdrop Engine entwickelt und das exklusiv für die neue Konsolengeneration sowie den PC. Das Spiel soll die verführerische Welt von Pandora, in all ihrer Schönheit mitsamt allen darin lauernden Gefahren, in einer immersiven Open World Erfahrung zum Leben erwecken.

In dieser neuen und für sich stehenden Geschichte, spielt ihr als Na’vi und macht euch auf eine Reise über die westlichen Grenzen, einem bis jetzt noch nie gesehenen Teil von Pandora. Dabei könnt ihr eine lebendige und auf euch reagierende Welt entdecken, die von einzigartigen Kreaturen sowie neuen Charakteren bewohnt wird. Eure Aufgabe wird darin bestehen die Streitkräfte der RDA-Einheiten zurückzudrängen, um Pandora zu retten.