Siege Survival: Gloria Victis im Test

Mittelalter ohne Helden

Das Spielt teilt sich in zwei Phasen, am Tag wird gecraftet, gekocht, verletzte und kranke werden versorgt, Dünger auf dem Gemüse verteilt und die Strukturen im Burginnenhof verbessert. In der Nacht hingegen, schleicht man allein mit einem Charakter durch die geplünderte Stadt, sucht nach Vorräten und weicht Patrouillen der Belagerer aus. Denn Siege Survival: Gloria Victis bietet uns keine Möglichkeit zurückzuschlagen. Einem Kampf am nächsten kommen zwei Dinge. Einmal kann man versuchen Gegner zu besiegen die einen nachts entdecken, was meistens in einer Verletzung für den eigenen Charakter oder gar seinem Tod endet. Und die Garnison, die Soldaten an den Burgmauern die die regelmäßigen Angriffe zurückschlagen. Diese Schlachten sieht man als Spieler zwar nur in einem Menü, aber das macht es nicht weniger intensiv, da jeder Angriff für Verletzte an der Front sorgt, Waffen und Rüstungen repariert werden wollen und im schlimmsten Fall sogar weniger Wachen, für den nächsten Angriff zur Verfügung stehen.

Elend des Tages

Das Spiel beginnt mit dem ersten Tag der Belagerung. Unser erster spielbarer Charakter befindet sich im Burginnenhof und begrüßt einen Kollegen, der bald der zweite zu kontrollierende Charakter sein wird. Eine Werkbank wird gebaut, ein Lagerfeuer wird mit dem spärlichen Feuerholz, das noch verblieben ist, entzündet und die Haufen an Gerümpel im inneren der Burg wollen auch durchsucht werden. Tiere müssen gefüttert werden und auch der Hunger der Bewohner ist nicht zu vernachlässigen. Die Soldaten der Garnison verlangen nach Essen, Trinken und Pfeilen und nichts davon ist genügend auf Lager. Wenn die Ressourcen noch ausreichen, kann noch ein Bett für den nächsten Tag gebaut werden und dann läuft die Zeit auch schon aus.

Siege Survival: Gloria Victis bietet keine Pause-Funktion, aber immerhin darf die Zeit in der Tag-Phase verlangsamt oder wahlweise auch beschleunigt werden. Doch auch wenn es anfänglich so scheint, als ob die Zeit zu lang für die verfügbaren Ressourcen ist, wird bald die Zeit zu kurz für die vielen Aufgaben obwohl die Ressourcen noch immer nicht genug sind. Daher stresse ich mich auch, weil ich ja die Ressourcen bestmöglich verteilen möchte, ich aber nicht pausieren und nachdenken kann, sondern ständig zum Handeln gezwungen werde. In den späteren Tagen wird es darüber hinaus relevant, wo man seine Werkbänke platziert hat, da immer wieder mit Katapulten in den Innenhof geschossen wird. Das liefert zwar zum einen neue Ressourcen, aber andererseits werden dadurch Bauten zerstört und das Leben unserer Arbeiter bedroht.