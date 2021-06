World of Warships: Grand Battle

Das Grand Battle

Der neue Grand Battle-Modus von World of Warships wirft die Spieler in eine alternative Geschichte, in der sie Super-Schlachtschiffe steuern, bei denen Feuerkraft über allem steht. Der Modus beinhaltet Schiffe der Stufen IX und X, die sich in einem 9-gegen-9-Kampf gegenüberstehen. Dabei dürfen auf jeder Seite drei Super-Schlachtschiffe vertreten sein.

Neu auf hoher See sind die Satsuma, ein Projekt basierend auf der Yamato mit 510mm-Geschützen, und die Hannover, eine Version der H-42 mit vier Zwillingsgeschütztürmen mit je 483mm-Kalibern. Die zweite Batterie der Hannover enthält 128mm Doppelzweckartillerie.

Um diese mächtigen Schiffe zu steuern, müssen Spieler Intelligence Reports verdienen. Diese neue Resource gibt es beim täglichen Log-In und dem Spielen von Schiffen der Stufe IX im Grand Battle. Belohnungen für das Teilnehmen in den dazugehörigen Kampf-Missionen sind neue Tarnung, eine Flagge und das Grand Battle-Patch.

Deutsche Zerstörer kommen auf alle Server

Die deutschen Zerstörer verlassen den Early Access und gehen nun mit ihrem Tech-Baum auf den Hauptservern live. Die Stufe VII Z-31, Stufe VIII Gustav Julius Maerker, Stufe IX Felix Schultz und Stufe X Elbing können nun erforscht werden.

Diese Schiffe vereinen zielgenaue Hauptbatterien mit zerstörerischer, panzerbrechender Munition und besitzen eine hohe Durchschlagskraft und verbesserte Granatenabprallwinkel.

Summer Battles zum amerikanischen Unabhängigkeitstag

Vier themenbezogene Kampf-Missionen führt die Spieler im Update 0.10.5 zum Schlachtschiff Colorado in ihrer Unabhängigkeitstag-Bemalung. Dazu gibt es Tarnungen und Signale und eine themenbezogene Auktion.

Weitere Features sind große Veränderungen der Spielmechanik. So wird etwa der Teambeschuss entfernt und die Raketenabschuss-Mechaniken der Angriffsflugzeuge verändert. Genauere Details gibt es hier.