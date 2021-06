Black Desert enthüllt auf dem Heidel Ball 2021 eine neue Klasse und Roadmap

Die Korsarin im Kampf

Die Hauptwaffe der Korsarin ist das flexible Serenaca, ein Schwert, welches seine Länge verändern kann. Zusammen mit ihrer Beweglichkeit macht es für eine tödliche Kombination. Ihre Zweitwaffe ist Mareca, ein Meeresschatz, der der Korsarin die Fähigkeit verleiht, sich in eine Meerjungfrau zu verwandeln und ihre Gegner mit der Wucht eines Tsunami zu zerschmettern. Die Korsarin ist weltweit ab dem 29. Juni auf PC, Konsolen und Mobile spielbar. Die Vorerstellung startet bereits am 23. Juni.

Atoraxion

Atoraxion ist der erste Koop-Dungeon im Spiel und wird auf PC und Konsolen erhältlich sein. Der Dungeon ist in vier Abschnitte geteilt; der erste, Vahmalkea, erscheint am 21. Juli. Teil zwei, Sycrakea, erscheint bereits am 29. Juli, Teile drei und vier, Yolunakea und Orzekea, erscheinen später dieses Jahr.

Atoraxion bietet ein klassisches RPG-Erlebnis, mit einem Dungeon voller epischer Monsterkämpfe, kniffliger Rätsel und einer tiefgehenden Reise in die Lore und Geschichte von Black Desert. Dazu kommen alle Features, die Black Desert einzigartig machen.

Dunkelklinge-Figur

Pearl Abyss hat eine Limited Edition Dunkelklingen-Figur vorgestellt, die in Kooperation mit Blitzway produziert wird. Unten findet ihr ein kurzes Video, das die detailreiche Figur zeigt.