World of Tanks erhält Update 1.13

Das Update im Überblick

Im Gegenzug werden mit Update 1.13 Artillerie-Gegenmaßnahmen in Form von drei taktischen Features hinzugefügt. Mit der Fähigkeit Geräuscherkennung gibt es eine Warnung, wenn Spieler*innen von einer Artillerie beschossen werden und sich in der Gefahrenzone befinden. Die Fluglinie der Granaten wurde deutlicher erkennbar gemacht, so dass die Richtung, aus welcher der Beschuss stattfindet, besser erkannt werden kann. Zusätzlich werden feuernde Artillerien für 10 Sekunden auf der Minimap markiert.

Update 1.13 überarbeitet ebenfalls die Schadensberechnung der HE-Granaten am Aufprallpunkt. Der Schaden wird nun am Punkt des Kontakts mit der Panzerung berechnet, was Spieler*innen, welche schwer gepanzerte Fahrzeuge bevorzugen, zu schätzen wissen werden. Die neuen HE-Granaten verursachen somit weniger bzw. genauer berechneten Schaden an der Frontpanzerung und können nun Scheiben, Ketten, die Räder von Radfahrzeugen sowie Dekorationen wie z.B. Zäune, durchschlagen.

Der brandneue Spielmodus „Recon Mission“ ermöglicht es den Spieler*innen neue Karten zu testen, die sich bereits in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase befinden.