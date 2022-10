Preview Event: Park Beyond im Europa-Park

Tag 2: Steigen Sie ein!

Mit vielen Ideen im Kopf ging es an Tag 2 dann darum, endlich selbst Hand anzulegen und meinen ganz individuellen Park zu erstellen. Oder es zumindest zu versuchen. Ich muss zugeben, dass ich keine Erfahrung auf dem Gebiet der Park Management Simulationen vorweisen kann. Doch der nostalgische Blick in den Augen meines Mannes, wenn er mir von seinen Abenteuern in Roller Coaster Tycoon erzählt, haben seit jeher mein Interesse am Genre geweckt. Park Beyond ist zu meinem Glück so aufgebaut, dass es auch Quereinsteiger*Innen von Anfang an möglich ist, nahtlos in das Genre einzutauchen. Während sich die erste Mission darum drehte, die grundlegende Mechanik des Baus einer Achterbahn zu verstehen, ging es bald auch schon darum seinen ersten richtigen Park zu gestalten.

Die Park Management Simulation glänzt nicht nur mit liebevoll designten Fahrgeschäften, sondern auch mit ulkigen Charakteren, die deine verrückten Ideen niemals in Frage stellen. Im Gespräch mit ihnen werden verschiedene Entscheidungsoptionen eingebaut, mit denen ihr über den weiteren Spielverlauf bestimmt. So konnte ich während meiner ersten Mission wählen, ob ich lieber Raketen oder Rampen in meiner Achterbahn verbauen möchte und später auf diese Weise entscheiden, welche Zielgruppe mein Vergnügungspark denn ansprechen soll. Und so ulkig und witzig die Charaktere auch geschrieben sind, so muss ich doch zugeben, dass das optische Design der Figuren etwas unheimlich auf mich wirkt – was jedoch den Spielverlauf nicht negativ beeinflusst.