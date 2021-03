Raft – Angespielt

Craften, Ressourcen sammeln, überleben, entdecken: Jeder kennt sie, die Nische der Multiplayer Open World Survival-Aufbau Spiele. Dieselbe ist riesig, die Spiele darin bieten leider oft nichts Neues. Redbeet Interactive hingegen zeigt, wie man das Ganze anders machen kann, ohne gut funktionierende Mechaniken zu verlieren. Das Spiel beginnt auf dem namensgebenden Raft und alles was man sieht ist Wasser, Treibgut, der Wurfhaken in der eigenen Hand und der Hai.

Das zentralste Spielelement von Raft ist, wie der Name vermuten lässt, das eigene Floß. Unser Gefährt wird im Laufe des Spiels nicht einfach zum mobilen Eigenheim. Auch alle Crafting Stationen, Öfen, Tiergehege und vieles mehr werden auf dem Raft platziert. Die Inseln, die man ansteuern kann, sind zwar reich an Ressourcen, aber wenn die Ressourcen am Festland einmal erschöpft sind, geht’s wieder auf das eigene Floß. Des Weiteren gibt es einige Ressourcen, die nicht auf allen Inseln vorhanden sind.

Aber noch eine Mechanik stellt das Floß in den Mittelpunkt, nämlich das Spieldesign. Während ihr in anderen Open World Survival Spielen herumlauft, um Ressourcen zu finden, schwimmt in Raft eine nicht enden wollende Flut an Ressourcen statisch im Meer. Und ja, ihr habt richtig gelesen, die Ressourcen sind genauso wie die Inseln statisch, denn das Floß ist das einzige im Spiel, außer einigen Tieren, Gegnern oder Spielern, was sich bewegt. Und das gibt dem Spieler das Gefühl, der Mittelpunkt der Welt zu sein.