Railway Empire – Japan DLC erhältlich

Dank an die Community

Die Entwicklung von Railway Empire – Japan ist dem leidenschaftlichen Engagement der großen Railway Empire-Community zu verdanken, die sich mehr Inhalte für ihr Lieblingsspiel gewünscht hatte. Dem sind Publisher Kalypso Media und Inhouse-Entwickler Gaming Minds gerne nachgekommen.

Über Railway Empire – Japan

Railway Empire – Japan versetzt die Serie in das Japan des späten 18. Jahrhunderts, in dem eine industrielle Revolution boomt und die Rufe der Bevölkerung nach einer landesweiten Eisenbahn immer lauter werden. Nach der erfolgreichen Restauration der Meiji-Herrschaft ist das langjährige Ziel des Landes der aufgehenden Sonne, ein eigenes, modernes und landesweites Eisenbahnnetz zu entwickeln, Wirklichkeit geworden. Die Menschen aus den ehemals feudalen Regionen sehnen sich danach, in die boomenden Metropolen zu reisen. Die Spieler können Gleise zwischen Bergen und heißen Quellen verlegen und mit Weitsicht, Planung und kluger Strategie ein Eisenbahnnetz aufbauen, das den “großen Pendelverkehr” ermöglicht und Japan damit in ein neues Industriezeitalter führen.

Das ursprüngliche Railway Empire erntete dank seiner fesselnden Mischung aus Handel, Schienennetzmanagement und Wirtschaftsspionage Lob von Kritikern und Fans gleichermaßen. Railway Empire – Japan wird die neunte Erweiterung für die ausgedehnten geografischen Kartenpläne der Eisenbahnsimulation sein. Zu den bisherigen Schauplätzen gehören Australien, Schweden, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Kanada, die Vereinigten Staaten und Mexiko.