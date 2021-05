Resident Evil Village ab sofort erhältlich

Resident Evil Village

, das nächste Kapitel der Survival-Horror-Serie von Capcom,

ist ab sofort weltweit für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam und Stadia erhältlich. In Resident Evil Village treffen Spieler*innen in einem abgelegenen, verschneiten Dorf auf mysteriöse Charaktere und müssen gegen grauenhafte Monster um ihr Überleben kämpfen.