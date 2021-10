Rainbow Six European Challenger League beginnt

Ubisoft gab heute bekannt, dass die European Challenger League am 15. Oktober starten wird. Innerhalb des globalen Tom Clancy’s Rainbow Six E-Sports Circuit ist die European Challenger League das Tor zur European League, der höchsten Stufe des kompetitiven Spiels in der Region.

In diesem Jahr werden 16 Teams um den Preispool und vor allem um einen Platz in der nächsten Saison der European League kämpfen.

Die besten 8 Teams am Ende der Gruppenphase, die vom 15. bis 17. Oktober stattfindet, ziehen in die Playoffs vom 25. Oktober bis 25. November ein. Die beiden besten Teams der Playoffs kämpfen dann im Dezember bei den European Finals in einem finalen Showdown um einen Platz in der nächsten Saison der European League. Während der Sieger direkt qualifiziert ist, hat der Verlierer eine weitere Chance, in einem Auf-/Abstiegsspiel gegen den Neuntplatzierten der aktuellen Europa-League-Saison in die Europa-League aufzusteigen.

Zu den teilnehmenden Mannschaften dieser Ausgabe gehören 9 Mannschaften, die sich über die Europameisterschaften qualifiziert haben:

Russian Major League: Hell Raisers (früher bekannt als 43rti)

Spain Nationals: Rebels Gaming (früher bekannt als Wizards Esports)

Italy PG Nationals: MKERS

French League: DeathroW

UK Irland Nationals: Viperio 86

Benelux League: GAMMA Gaming

Nordic Championship: Riddle Esports

Polish Masters: Skillstars.Pro (früher bekannt als Homeless)

GSA League: WYLDE (früher bekannt als Sissy State Punks)

Der Zweitplatzierte des Aufstiegs-/Abstiegsspiels der European League Season 2020:

MnM Gaming

Der 10. Platz der European League Season 2020:

Nubbles (früher bekannt als Chaos EC)

Die besten 5 Teams der European Challenger League Qualifiers:

Ovation Esports

Helios Gaming

Acend

Goskilla

Reply TOTEM

Weitere Details zur European Challenger League, wie z.B. Wettbewerbsformat, Gruppen, Zeitplan und wo man zuschauen kann, sind im speziellen Event Guide zu finden: https://rainbow6.com/2021EUCL

Mehr Informationen zu Tom Clancy’s Rainbow Six Siege gibt es unter www.rainbow6.ubisoft.com