Rainbow Six Siege – Dritte Auflage der Ascension League

In Zusammenarbeit mit ebattle.gg wird auch in diesem Jahr die nun dritte Auflage der Ascension League stattfinden. Erneut können sich Teams aus der gesamten DACH-Region einen Relegationsplatz für die GSA League 2022 in spannenden Matches erkämpfen.

Rainbow Six Siege E-Sport Fans können ab dem 18. Oktober bis zum 17. Dezember ihre Lieblingsteams live auf Twitch anfeuern und mitfiebern.

Teams, die sich nicht für die GSA League qualifizieren konnten, erhalten mit der Ascension League erneut eine Chance. Aber auch neue Teams, die ihr Können gegen die Besten der Besten der DACH-Region unter Beweis stellen möchten, erhalten hier ihre Möglichkeit.

Neben dem heißbegehrten Relegationsplatz für den Erstplatzierten und spannenden Matches mit ebenbürtigen Gegnern gibt zudem einen Preispool von insgesamt 2.500 €.

Die Qualifikationsrunden finden am 18. und 20. Oktober statt. Anschließend werden in der Hinrunde, die aus insgesamt 7 Spieltagen besteht, die 6 besten Teams ermittelt. Diese treffen schließlich in den Playoffs in den finalen nervenaufreibenden Schlachten um den Relegationsplatz aufeinander.

Der genaue Ligaplan sieht wie folgt aus:

Mo. 18.10. – Qualifikation 1

Mi. 20.10. – Qualifikation 2

Di. 26.10. – Spieltag 1

Mi. 27.10. – Spieltag 2

Di 02.11. – Spieltag 3

Mi. 03.11. – Spieltag 4

Di. 16.11. – Spieltag 5

Mi. 17.11. – Spieltag 6

Di. 23.11. – Spieltag 7

Mi. 24.11. – Spieltag 8 (BO3)

Mo. 29.11. – Spieltag 9 (BO3)

Mi. 01.12. – Spieltag 10 (BO3)

Mi. 08.12. – Spieltag 11 (BO3)

Mo. 13.12. – Spieltag 12 (BO3)

Fr. 17.12. – Spieltag 13 (Finale BO5)

Die Spieltage und die Playoffs werden live auf https://www.twitch.tv/Rainbow6DE übertragen.

Weitere Informationen zur Ascension League gibt es unter: https://www.ebattle.gg/ascension-league

Weitere Informationen zum Rainbow Six E-Sport gibt es unter: https://www.ubisoft.com/de-de/esports/rainbow-six/siege