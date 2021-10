Far Cry 6 im Test

Sentimiento Cinematográfico

Far Cry 6 hat ein unglaublich cineastisches Feeling, allein die Intro-Sequenz wirkt regelrecht wie der Beginn eines Blockbusters. Im Vergleich zu Far Cry 5 oder New Dawn wurde der filmische Faktor deutlich nach oben geschraubt und das Spiel wirkt dadurch um einiges epischer. Insgesamt finde ich, dass die Story über den Spielverlauf hinweg sehr gut aufgebaut wird und spannend gestaltet ist. Die Charaktere verfügen über deutlich mehr Tiefgang als im Vorgänger und passen gut in die Geschichte. Far Cry 6 ist zwar ein spaßiges Spiel, das mit vielen humoristischen Elementen aufwartet, beschäftigt sich jedoch grundlegend mit einer ernsten Materie. Der Titel schafft es aber stets eine gute Balance zu finden. Diese Mischung aus Dramatik und Komik trifft bei mir jedenfalls voll ins Schwarze und ich habe mich prächtig unterhalten gefühlt – auch von unerwarteten Twists. Und auch die verschiedenen Missionen wechseln zwischen ernsthaften Auseinandersetzungen und witzigen Aufgaben. Die Qualität der Dialoge ist gut ausgefallen und an der englischen Vertonung lässt sich nichts aussetzen. Besonders lobenswert ist Giancarlo Esposito, der es einfach schafft mir mit seiner Stimme Gänsehaut zu bekommen. Und auch die wunderbare Nisa Gunduz, welche die weibliche Dani Rojas spricht, schafft es immer genau den richtigen Ton zu treffen. Nach wie vor habe ich leider ein kleines Problem mit den Cutscenes, denn die Gesichtsanimationen, besonders bei Antón Castillo, wirken manchmal ein wenig off und unflüssig – vielleicht wird der Day One Patch hier jedoch Besserung bringen. Dieses kleine Manko stört die Story aber nicht im Geringsten, denn die Qualität und besonders das Directing in den Zwischenequenzen schaffen es eine ganz besondere filmische Atmosphäre zu kreieren.

Explosivo

Was wäre die Far Cry-Reihe ohne ihre herrlichen Waffen? Und dieses Mal habt ihr ein derart wunderbares Arsenal zu eurer Verfügung, soviel könnt ihr gar nicht kaputt machen! Bereits New Dawn ist kreative Wege beim Waffendesign gegangen, und hat uns Schmankerl wie den Sägeblattwerfer beschert. Der Titel spielt in der Postapokalypse und Ressourcen sind knapp – und diese Materialknappheit bekommt aufgrund der Handelssperren des Diktators auch zu spüren. Improvisation lautet die Devise auf Yara und so eröffnet sich eine neue Welt an destruktivem Spielzeug. Die größte Neuheit bilden ganz klar die neuen Waffenrucksäcke, Supremos genannt, mit denen ihr eine große Menge an Schaden anrichten könnt. Supremos können in verschiedenen Variationen erworben werden, es gibt einen, der euch Raketen verschießen lässt, was besonders nützlich bei nervigen Hubschrauberattacken ist, oder einen auf Heilung spezialisierten, der euch im Kampf nicht so schnell sterben lässt oder auch einen, der euch elektro-magnetische Pulse ausstoßen lässt, um feindliche Technik außer Kraft zu setzen – und mehr! Und dann gibt es auch noch die aus Schrott und alten Materialien hergestellten Impro-Waffen, beispielsweise einen Flammenwerfer oder eine Nagelschusspistole. Diese Waffen könnt ihr bei Spezialhändlern gegen Uran, das ihr bei Fliegerbasen findet, eintauschen, optisch mittels Sprühdosen aufwerten und mit Mods versehen.

In Far Cry 6 levelt ihr nicht, sondern steigt im Rang auf, was wiederum neue Impro-Waffen und Supremos für euch verfügbar macht. Doch auch in der Spielwelt findet ihr exotisches Spielzeug, einer meiner besonderen Lieblinge ist „Kimme und Popcorn“, ein leichtes MG, das mit seinem Design an alte Kinos erinnert und der Patronenbehälter wie eine Popcornschachtel aussieht. Es fühlt sich einfach herzerwärmend an seine Gegner mit diesem kleinen Schmuckstück wegzuballern. Alle Waffen lassen sich auf eurer Werkbank aufmotzen und im Design anpassen. Und zusätzlich könnt ihr Mods einbauen, wie beispielsweise Schalldämpfer, Hilfsmittel oder Boni im Kampf. Haltet eure Augen also immer offen nach Ressourcen, die ihr einsammeln könnt, denn so lassen sich eure Spielzeuge immer wieder verbessern oder anpassen. Zudem könnt ihr auch verschiedenste Ausrüstung finden, die ihr nach Belieben und Spielsituation auswählen könnt, von den feuerfesten Handschuhen bis hin zur Tarnhose habt ihr auch hier einiges an Auswahl. Gefällt euch ein Teil so gar nicht, dann könnt ihr im Menü, wie in AC: Valhalla beispielsweise die Kopfbedeckung ausblenden, oder das optische Design des Teils mit einem anderen in eurem Besitz austauschen. Um eure Waffe noch ein bisschen mehr zu personalisieren, könnt ihr in der Spielwelt kleine Anhänger, wie einen Rettungsring oder ein Krokodil, finden die sich seitlich an eurem Schießeisen anbringen lassen.