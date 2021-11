Rainbow Six Siege Jahr 6 – Season High Calibre

Ubisoft enthüllte jetzt High Calibre, die vierte und letzte Season von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Jahr 6. Die neue Season beinhaltet einen neuen Operator. Thorn, die aus Irland stammt und mit Razorbloom Granaten ausgerüstet ist.

Zudem trägt sie eine brandneue Waffe, die UZK50Gi, die neben einer überabeiteten Outback Karte zu den vielen Neuerungen der Season gehört.

In High Calibre lernen Spieler:innen eine brandneue Verteidigerin kennen, Thorn. Sie ist mit den Razorbloom Granaten ausgerüstet: Werfbare Gadgets mit Annäherungsalarm, die nach dem Auslösen nach einer kurzen Zeit explodieren. Wenn die Gegner:innen den Wirkungsradius nicht rechtzeitig verlassen, werden sie durch die Explosion Schaden nehmen. Thorn ist ein Operator mit mittlerer Geschwindigkeit und Panzerung, die entweder die neue UZK50Gi oder die M870 als Primärwaffe und die 1911 TACOPS oder die C75-AUTO als Sekundärwaffe nutzen kann.

Zusätzlich wurde Outback komplett überarbeitet, um das Balancing und den Spielerkomfort zu verbessern. Das Hauptgebäude und der Außenbereich wurden modifiziert, um den Angreifern mehr kreative Angriffsstrategien zu ermöglichen. Außerdem wurden neue zerstörbare Außenwände hinzugefügt, und manche Bereiche wurden neu möbliert und arrangiert, um verbesserte Sichtlinien zu ermöglichen.

Weitere Updates, die mit High Calibre kommen werden:

Die Auswahl der Teamfarben zwischen blau, orange und rot

Balancing Updates (Finka, Echo und Mozzie’s Drohnen, neue kugelsichere Kameras, neue Regeln für Kameras, die im Außenbereich platziert werden)

Neue Anpassungsmöglichkeiten für die Operatorkarten, Siegesposen, Farben und mehr.

Neue Benutzeroberfläche

Soft-Launch des neues Streamer Modes für bestimmte Streamer im Laufe der Season

Der Testserver für High Calibre wird am 9. November online gehen. Das Format des Test-Servers wurde aktualisiert und wird nun zu drei verschiedenen Zeiten während der Saison geöffnet sein. Die Inhalte werden in drei verschiedene Versionen aufgeteilt: die Season-Veröffentlichung TS, die die Inhalte enthält, die mit der Season ausgeliefert werden, die Labor-TS-Veröffentlichung, die experimentelle Inhalte enthält, die zum Testen von Funktionen in der frühen Produktion verwendet werden, und die TS-Balancing-Veröffentlichung, die den Operator und andere Balancingänderungen enthält.

Die Spieler:innen sind eingeladen, die Probleme, auf die sie auf dem Testserver stoßen, auf der aktualisierten R6Fix-Plattform hier zu melden. Diese neue Plattform ist nun einfacher zu navigieren und bietet neue Funktionen wie die Suchfunktion oder die Möglichkeit für Spieler, Updates zu gemeldeten Fehlern zu verfolgen, um mehr Transparenz zu schaffen.

Außerdem können vom 12. bis 15. November doppelt so viele Battle Pass Punkte gesammelt werden.

Mehr Informationen zu Tom Clancy’s Rainbow Six Siege gibt es unter www.rainbow6.ubisoft.com