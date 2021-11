Pathfinder: Wrath of the Righteous im Test

Geschichte wird großgeschrieben

Owlcat stand jedoch nicht nur hinsichtlich Spielmechanik und Regelwerk vor der großen Herausforderung eine bestehendes Pen-&-Paper umzusetzen. Vielmehr musste auch die Geschichte an ein Videospiel angepasst werden. Obwohl das simpel klingen mag, ist es sehr schwierig die offene Welt mit vielen Möglichkeiten so einzufangen, dass der Spieler weiß, was er zu tun hat, nicht überfordert ist und sich auch nicht ständig verläuft, aber andererseits auch den Spieler so zu beschränken, dass dieser sich nicht in Nebenquests verliert, bis er die Story vergessen hat.

Pathfinder: Wrath of the Righteous beginnt mit viel Action, als eine Feierlichkeit von einer Horde Dämonen angegriffen wird. In Panik geratene Stadtbewohner und tapfere Wachen kämpfen gegen die Marodeure aus dem Abyss und es kommt zu einem spannenden Kampf zwischen einem Drachen und einem Dämonen Lord.

Nachdem der Dämonenfürst die Stadt in Stücke gerissen hat, führt der Einführungs-Dungeon in den Untergrund. Es folgen Kämpfe gegen teuflisches Ungeziefer (z. B. Riesenfliegen) und einige hilfsbedürftige NPCs und künftige Gruppenmitglieder. Sobald man diesen Teil hinter sich gelassen hat und überraschend eine unterirdische Zivilisation gefunden hat, entfalten Geschichte und Spielwelt ihr gesamtes Potential. Man nimmt es mit Kultisten und Dämonen auf, übernimmt Missionen in der von Dämonen verseuchten Stadt, findet Verbündete und Ressourcen und beteiligt sich an letzten Gefechten gegen die Monster.

NPCs mit Charakter

Auch die Gefährten haben eigene Persönlichkeiten und Geschichten, die man miterlebt. Einer meiner Favoriten ist Nenio, eine gelehrte Zauberin, die so sehr in ihre Studien vertieft ist, dass sie die Invasion der Dämonen als Chance sieht, die Kultisten über das richtige Verhalten im Kult zu befragen. Sie ist arrogant, aber ihre Neugierde auf alles, was sie umgibt, ist herzerwärmend. Ich mag auch Lann, einen Mischling (einen mutierten Menschen), der ein Nachkomme der ersten Kreuzritter ist und im Untergrund lebt. Er ist unerschütterlich, selbst im Angesicht des Verrats, und seine gute Laune hebt deine Stimmung, während du dich einem Dämon nach dem anderen stellst. Aber auch NPCs abseits der Party haben in Pathfinder: Wrath of the Righteous einige gute Handlungsstränge.