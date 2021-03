Ratchet & Clank kostenlos für PS4 verfügbar

Gestern startete die bereits zweite ““Play At Home”-Initiative von PlayStation, in deren Rahmen Ratchet & Clank für PlayStation 4 ab sofort kostenlos erhältlich ist.

Im 2016 erschienenen Action-Adventure erleben Spieler das allererste Abenteuers des Lombax Ratchet und seines Roboterkumpels Clank – komplett überarbeitet und in kinoreifer Grafik. Besitzer einer PS4 oder einer PS5 können das Spiel bis zum 1. April um 1:00 Uhr MESZ über den PlayStation Store dauerhaft ihrer Spielebibliothek hinzufügen.

Mit der “Play At Home”-Initiative möchte sich PlayStation bei der Community bedanken und ihr in den kommenden Monaten eine Auswahl ausgesuchter Unterhaltung bieten. So erhalten PlayStation Spieler zum Beispiel ab dem 25. März eine kostenlose 90-tägige Mitgliedschaft beim Anime-Dienst Wakanim. Weitere Details dazu und zu weiteren Vorteilen der Initiative werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Fans können Ratchet & Clank bis dahin entweder vollkommen neu kennenlernen oder sich durch erneutes Spielen auf die Fortsetzung Ratchet & Clank: Rift Apart vorbereiten, die am 11. Juni 2021 exklusiv für PS5 erscheint.